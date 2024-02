La UNCo, envuelta en una denuncia por afiliaciones truchas a un partido político

Puntualmente, Sánchez era quien debía certificar firmas de afiliación al padrón fundacional del partido en la provincia para ser presentado en la Justicia Electoral, pero reconoció que no se realizó así el procedimiento. "Yo también cometí un error. Confiando en él, le había firmado 300 fichas en blanco, porque era secretario y también uno de los certificadores de firma. Yo le firmé las 300 fichas en blanco confiando en él, pero después aparecieron 800 actas con mi firma", denunció.

muerte- nodocente- unco- dolor.jpg Gentileza

"Yo le planteo eso también. (Suárez Colman) Se reía, en un papel me mostraba cómo hacía mi firma. Entonces me empecé a preocupar. Le pedí los libros para ver qué se había firmado, ahí me asesoré legalmente y fui a la fiscalía".

El ex secretario de Republicanos Unidos en Río Negro, denunció que serían más las firmas adulteradas, ya que él no era el único certificador. "También hay otro chico que es certificador, hay otras 800 más falsificadas", aseguró. El objetivo era alcanzar el mínimo de afiliados necesarios para obtener el reconocimiento como partido. En la presentación que realizó, Sánchez asegura que para esa maniobra habrían utilizado una base de datos de la Universidad Nacional del Comahue de Cipolletti, "realizando masivas y fraudulentas afiliaciones".

Por ese hecho, el ex secretario le pidió a la justicia que revise las fichas. "De las 2.300 que se presentaron, 2.300 son truchas. Todas sacadas de la base de datos de la Universidad Nacional de Comahue. Es más, que se ponen a revisar detalladamente los afiliados, van a notar que es el único partido que debe tener 99,9% de personas afiliadas y adherentes universitarios y casualmente de la Universidad de Cipolletti".

Sánchez denunció que "hay otros partidos en conformación que están usando esa misma base de datos porque Colman lo estuvo ofreciendo a diferentes líderes políticos de la provincia". Además, aseguró que el referente de Republicanos Unidos en la provincia le pidió "que se deje de joder porque nos íbamos a enterrar todos".

universidad estudiantes UNCO 01 (11).jpg

Más allá de la presentación sobre irregularidades en la conformación del partido, Sánchez irá a la justicia con una denuncia penal por la falsificación de firmas y robo de documentación pública.

"Le estoy pidiendo a la justicia que ponga todo para certificar que no es mi firma. Yo no firmé en ningún libro, no firmé en un montón de fichas que aparecen, no firmé nada. Además, quiero que se haga la petición para demostrar que las fichas están firmadas antes de completarse, esa es una torpeza mía por la que me hago cargo y tendré que pagar las responsabilidades".

En declaraciones a otros medios, el referente de Republicanos Unidos en Río Negro, Nicolás Suárez Colman, aseguró que “la denuncia es absolutamente falsa” y “no es más que parte de una acción política interesada en dañar nuestra imagen”.

Para Sánchez no hay nada personal contra el abogado roquense en la denuncia. "Yo solo quiero salir de todo este enjambre en el que me metí, confiando y creyendo que se podían cambiar las cosas, creyendo desde la ingenuidad de que realmente podíamos tener una alternativa en un partido, pero después vi que cómo se venden los partidos, cómo se ofrecen y bueno, ahí fue donde me quise correr", puntualizó.