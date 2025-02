La Uocra marchará a los puentes carreteros: cuándo será y cuál es el reclamo

Juan Garrido Uocra 2.jpg Dirigentes y trabajadores de la Uocra se movilizarán este jueves a la zona de los puentes carreteros Cipolletti-Neuquén para exigir que se reactive la obra pública paralizada hace ya más de un año.

Enfatizó que "como entidad sindical vamos a solicitar la reactivación de las obras que han quedado sin terminar y las que estaban por arrancar en las distintas localidades de Río Negro".

En forma gráfica, en la Uocra señalaron que "es angustiaste ver a los compañeros acercarse a dejar su currículum vitae para la bolsa del trabajo y tener que decirle que no tenemos ninguna obra para poder acceder a un puesto de trabajo".

Por ello, "no se puede seguir así, sin ningún tipo de respuesta del gobierno nacional".

Así las cosas, el jueves el gremio "junto con todos los compañeros que van a acompañar la marcha harán sentir y escuchar el reclamo para la activación de las obras".

Por los derechos de los trabajadores

La organización sindical también cuestionó "los derechos que están perdiendo los trabajadores" y fustigó, puntualmente, "la reforma laboral que quieren implementar que solo beneficia al empleador".

El gremio albañil sostuvo que "la construcción es el motor de la economía y no vamos a dejar que destruyan este motor" y cerró su pronunciamiento convocando también "a todos aquellos que se quieran sumar a esta lucha".

En tanto, el referente de la Uocra Río Negro, Juan Garrido, manifestó "el gran malestar" que existe entre los trabajadores del sector, atento a que, transcurrido algo más de un año del gobierno del presidente Javier Milei, se mantiene paralizada la obra pública, lo que está resultando catastrófico para los obreros y sus familias.

Sin obra pública, sin jubilación

Indicó, además, que hay laburantes a quienes les faltan solamente meses o unos pocos años para jubilarse y, al no poder desempeñarse en la obra pública porque no hay, se están quedando sin la posibilidad de hacer aportes previsionales, con lo que está en riesgo la jubilación en tiempo y en forma a la que aspiran y que merecen.

Igualmente, se vuelve muy preocupante la situación de los obreros que tienen 50 años o más porque los exámenes preocupacionales se están convirtiendo en un requisito cada vez más difícil de superar, como si estuvieran hechos concientemente contra los trabajadores.

¿Dónde está la CGT nacional?

Garrido fue muy duro con la dirigencia de la CGT nacional por no ponerse al frente de los reclamos de la clase trabajadora ni definir medidas de fuerza para que el gobierno de Milei responda a las demandas que se le formulan y deje de favorecer solamente a los sectores más ricos de la sociedad.

Por último, no ahorró críticas contra la dirigencia política, en particular, la opositora, por no defender a los sectores de la sociedad más desprotegidos y pidió a los gobernantes provinciales y municipales más compromiso con la gente.