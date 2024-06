La versión de Juan Carlos Levi sobre el ataque a la UOCRA en Sierra Barrosa

UOCRA asamblea Añelo.jpg La UOCRA reslozó una asamblea luego de los incidentes denunciados por Levi. El sindicato reclamó que hay una baja en las obras de Vaca Muerta.

El dirigente de la UOCRA sostuvo que a medida que se van terminando los trabajos en las obras de Añelo, las empresas comienzan a repartirse los proyectos en otras localidades.

“Hemos tenido 1700 bajas ya y lo hemos hecho público, pero nadie lo toma en cuenta, pero cada vez va mermando el trabajo y las empresas toman proyectos cerca”, dijo Levi a LU5.

UOCRA: palos, piedras y mujeres

“Ayer (lunes) entraron un grupo que supuestamente es de Cutral Co, pegándole a los trabajadores, había mujeres, muchos supervisores de YPF, algunos de AESA. Este grupo que entró fue muchas veces, pero no pasan a una revisación médica y entonces generan estos conflictos con grupos de choque que son minúsculos. Están buscando la forma de atemorizar. Agredieron a trabajadores, agredieron a mujeres, se pegaron”, añadió el sindicalista.

Violento enfrentamiento entre facciones de la uocra 2.mp4

Levi se manifestó sorprendido por la irrupción de un grupo de la UOCRA, identificado con Víctor Carcar, que comenzó a los palazos con la gente del yacimiento.

Indicó que en todo momento estuvo en contacto con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, pero que la Policía tardó más de cuatro horas para llegar hasta el yacimiento Sierra Barrosa.

La facción de la UOCRA ingresó al yacimiento, que incluso tiene seguridad y hay que reportarse, por lo que llamó mucho más la atención el operativo que se montó para el conflicto.

"La policía llegó tarde"

“A la Policía le avisaron a las 10 de la mañana, pero llegó a las dos de la tarde. Entonces es todo confuso. Estábamos en contacto con el ministro de Trabajo, con el ministro de Seguridad, no entendemos por qué la policía no actuó con más rapidez, si no tenes tres horas para llegar, tres, cuatro horas”, explicó.

uocra conflicto (2).jpg

Tras recibir la noticia de los presuntos enfrentamientos que se desarrollaban en cercanías de Sierra Barrosa, se armaron distintas comisiones policiales que incluyeron efectivos de Neuquén capital, Centenario, Senillosa, Plottier, Cutral Co y de la División Metropolitana. Los grupos arribaron al lugar desde distintas picadas e incluso se envió un helicóptero para poder vigilar el sector con más certeza y poder demorar a todos los involucrados.

El pozo en el que se vivió el terror está ubicado a unos 105 kilómetros de Senillosa, pero no es fácil llegar, ya que son varios kilómetros campo adentro desde la ruta. Unos 15 kilómetros antes de llegar al pozo fue que una de las comisiones se topó con el que sería el grupo que inició el conflicto, a cargo del referente del área de Cutral Co, Benavidez.