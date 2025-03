Las bellezas de Aluminé, retratadas por una joven artista local

image.png

"Desde mi trabajo como ilustradora, pero también como tatuadora, hace tiempo que vengo trabajando e investigando sobre la flora y fauna de la provincia, ya sea para decorar una piel o plasmar en una hoja”, contó María y agregó que a raíz de ese trabajo que ya lleva varios años, fue convocada por el intendente de Aluminé, Diego Victoria, para que sus ilustraciones formen parte de la imagen y promoción de la localidad.

A partir de las promociones del destino a través de NeuquénTur, sus dibujos están comenzando a viajar más allá de las fronteras de su pueblo, plasmadas en stickers que decoran termos, autos y distintos objetos personales.

"Es alucinante sentir que algo que yo creé, encuentre identificación o gusto en otras personas y además que eso represente a mi pueblo en otras latitudes me llena el alma. Cada vez que me encuentro con algún sticker en un termo de una persona que nunca vi, me parece increíble”, valora María y agrega: “Me motiva a seguir y a valorar mi trabajo".

Multifacética

El camino de Meazza en el arte es amplio y multifacético. "Soy hermana, tía, hija, amiga. Soy una persona que se nutre de sus vínculos y disfruta de su vida compartida con los demás”, aseguró.

“Soy ilustradora, animadora, tatuadora, diseñadora, soy todo lo que el arte pueda ser en mi vida profesional. Me recibí en la escuela de animadores de Rosario, soy estudiante de arquitectura y autodidacta en todo lo demás", definió.

Más allá de las técnicas y disciplinas que maneja, lo que define a Meazza es su sensibilidad y pasión por lo que hace. "Soy una persona que lucha por no perder su poder de asombro y por vivir de lo que me gusta. Sensible y preocupada por la realidad que me rodea. Nunca conformista, a veces al borde de la obsesión. Soy una persona que busca vivir del arte y que el arte hable por mí".

Su arte no solo es un reflejo de su identidad, sino también una herramienta para proyectar la esencia de Aluminé al mundo. Desde las aguas del río hasta la diversidad cultural que define la región, cada trazo y color en sus ilustraciones lleva un pedazo de su tierra natal a nuevos horizontes.