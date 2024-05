Las Grutas insiste con el reclamo por su autonomía

Los vecinos de Las Grutas y un mensaje claro

“Quizás ahora que otorgarán el derecho a los rionegrinos de San Javier, también lo harán con los rionegrinos de Las Grutas. Estaremos a la espera del reconocimiento para que nos dejen ocuparnos de nuestras necesidades, que son muchas”, culmina el mismo.

Noelia Vázquez, una de las referentes de la Comisión amplió en declaraciones a LM Cipolletti que “solo Las Grutas recauda 31 millones de pesos por temporada en estacionamiento medido. En Las Grutas hay 100 empleados en el municipio. Con eso solo ya podés solventarlo”.

“El reclamo viene de hace más de 30 años, tenemos un proyecto superador para presentar en la Legislatura, queremos una reunión, una entrevista con el gobernador. Hemos presentado por nota, nos dijeron que nos van a resolver el tema. Estamos armando la agenda. Declarar la autonomía a través de la conformación de comuna de San Javier, significa la voluntad de legisladores de declarar la autonomía de Las Grutas”, se esperanzó.

Luego analizó: “Ningún intendente va a aceptar que les quiten la Coparticipación, pero lo que hay que tener en claro es que la declaración de Las Grutas no va restar, ya cobra coparticipación, a San Antonio es al único que quizá no le conviene en ese sentido, no al resto de los ciudades. Pero ojo, el 60 % de los habitantes de San Antonio quiere que Las Grutas sea municipio porque están hartos de que no hagan nada”, culminó.

Las Grutas, una belleza en fotos

Las Grutas es un lugar increíble, las auroras australes que se observaron días atrás en distintas partes de la Patagonia se dejaron ver también en esa localidad rionegrina. Solo había que alejarse un poco del alumbrado citadino para admirar el fenómeno en todo su esplendor.

Eso hizo Denis Martínez, el reconocido planetarista, astrofotógrafo y divulgador astronómico cipoleño, que se instaló en la villa balnearia rionegrina en octubre de 2020.

Tuvo que transitar apenas un par de kilómetros hacia el sur, “para tener bien despejado el horizonte sin nada de contaminación lumínica”, explicó.

image.png

Un poco más allá del asentamiento de Los Pulperos halló un lugar adecuado. Por su puesto, bajó de la camioneta equipado con su cámara. Y se encontró con un espectáculo de la naturaleza extraordinario que lo dejó fascinado, y al que afortunadamente logró captar en una serie de imágenes que muestran el esplendor que provocan las tormentas solares y que pueden provocar consecuencias en el planeta tierra.

“Fue algo impresionante. Quedé asombrado, porque se notaba muy bien a simple vista y porque además el cielo estaba despejado”, resaltó con la excitación de un apasionado por el espacio exterior y sus misterios.

image.png

Describió que en los confines el cielo se había teñido con una especie de bruma anaranjada y rojiza, que recordaba el reflejo de un incendio rural, como sucedió hace algunos años cuando arrancaba la temporada veraniega.