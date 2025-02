Las Grutas: otra vez el mar llegó a los autos estacionados en Piedras Coloradas

No hubo pleamar extraordinaria pero el viento subió el mar más a lo habitual. Algunos vehículos fueron alcanzados en la playa grutense. Guardavidas y lugareños, claves para evitar dolores de cabeza.

No fue tan grave como en otras oportunidades, pero el viento del sudeste elevó el mar más de lo habitual y alcanzó algunos autos de turistas.

Aunque no se están registrando pleamares extraordinarias en la Costa Atlántica rionegrina, el viento del sudeste con ráfagas que alcanzaron los 50 km/h según el Servicio Meteorológico Nacional, produjo que el mar subiera en algunos lugares más allá de lo habitual e inundó sectores alejados de la costa.

Pero esta vez no fue tan grave como otras veces, en que los rodados han quedado sumergidos hasta las manijas de las puertas. Fue más bien leve, con el oleaje que no alcanzó la mitad de las ruedas, pues el fenómeno no tuvo la intensidad de otras oportunidades, contó Lautaro Hughes, buzo marisquero profesional que lleva toda la vida en el lugar.