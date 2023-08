Las Lajas: los vecinos aseguran que la Base Espacial China no da beneficios

A pesar de las expectativas que generó la instalación de la Base Espacial China en Las Lajas , los vecinos de la región aseguraron que la llegada del proyecto no trajo ningún beneficio para la población. Además, indicaron que no cuentan con ningún servicio pese a estar pocos metros del lugar.

estacion espacial base china las lajas neuquen

Agregó que los vecinos que viven a escasos metros de la Base Espacial China no cuentan con ningún servicio básico. “Yo vivo a 12 pasos, cruzando la calle de la línea de alta tensión, que provee y genera luz eléctrica a la antena. Su objetivo es su estudio intergaláctico o lo que sea y todo eso se hace con electricidad, que pasan por enfrente de nuestro barrio y nosotros no tenemos luz. Esa es la desigualdad que estamos viviendo. Así que, si me hablas de beneficios, no lo hemos visto”, enfatizó.

Alejandra aseguró que en el barrio tampoco cuentan con gas ni cloacas. “Tenemos que andar atrás del camión garrafero y para calefaccionarnos tenemos que comprar leña. La camionada está a unos 15 mil pesos y nos dura unos 10 días”, explicó.

estacion espacial china

Las dudas de los vecinos

Según explicó la mujer, el barrio lindante a la Base China es un loteo social. “Se llama 8 de febrero, tiene el mismo nombre del aniversario de la ciudad. Fue acordado con la Municipalidad y se formó mediante una ordenanza del 2015. En la norma dice que el dinero recaudado por la cobranza de los lotes iba a ser para financiar los gastos que demandaran las obras de servicios básicos, luz, gas y cloacas. Nada de eso se vio reflejado, así que empezamos a reclamar y algunos concejales ni siquiera conocían esa ordenanza”, cuestionó.

No obstante, la gran duda de las personas que viven en este sector radica en que sus viviendas se encuentran a pocos metros de las líneas de alta tensión. “Nos separa una calle, que también nos genera duda si corresponde que hayan vendido terrenos ahí, porque nosotros los pagamos, no es que nos los regalaron”, aseguró.

Por último, señaló: “Prácticamente estamos bajo las líneas de alta tensión y nosotros no tenemos luz. Ni luz, ni agua, ni gas”.