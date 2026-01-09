Las obras en educación permiten el retiro de tráilers en Chos Malal

Esta semana, se retiraron 25 tráileres de la escuela primaria N°225 de Chos Malal que estaban allí desde febrero de 2023. Es en línea con un compromiso asumido por el gobernador Rolando Figueroa.

De la cantidad total, 23 tráileres eran utilizados como aulas y 2 como sanitarios. Habían sido colocados en el predio de la institución, mientras se avanzaba con una obra de ampliación en 695 metros cuadrados y con la refuncionalización de otros 236 metros cuadrados, inauguradas el 19 de diciembre.

Al inicio de la gestión, el sistema educativo contaba con 700 tráileres para complementar establecimientos que habían quedado excedidos en su matrícula o directamente habían surgido en dichos dispositivos.

escuelas trailer (1)

Esa cifra se logró disminuir a 569 tráileres y "continuará reduciéndose en la medida en que se vayan inaugurando nuevas obras y ampliaciones que están actualmente en ejecución", afirman desde la Provincia.

"Esta medida no solo representa un ahorro de recursos provinciales, sino que contribuye a que la tarea educativa se desarrolle en mejores condiciones, garantizando un adecuado proceso de formación de niños, niñas, jóvenes y adultos", agregaron.

"La mayor inversión en Educación de los últimos 20 años"

El Gobierno de la provincia señaló que se está realizando “la mayor inversión en Educación de los últimos 20 años, colocando a la educación como un eje de la gestión y dando continuidad al mejoramiento y revalorización de la infraestructura edilicia”.

Se informó que durante el 2025 se construyeron, finalizaron y se hicieron reformas integrales en 25 nuevos edificios en las siete regiones de la provincia. “Estamos en un momento histórico para la realidad de la infraestructura edilicia en el sistema educativo”, destacó la ministra de Educación, Soledad Martínez.

Los números que brindó el Gobierno mostraron que, con una inversión superior a los 10.400 millones de pesos, previa renegociación de contratos, se dio continuidad a 26 obras paralizadas por la Nación de nuevos edificios y ampliaciones integrales con recursos de la provincia. En tanto, se encuentran en ejecución 32 obras nuevas con un monto de inversión superior a los 90.000 millones de pesos.

plan pehuen Soledad Martínez

A esto se debe sumar la inversión hecha en mantenimiento mayor y de conservación de edificios, a través del área de Infraestructura del ministerio de Educación en toda la provincia, con una inversión ejecutada superior a 27.760 millones de pesos.

La ministra informó, además, que se está trabajando con el ministerio de Economía, Producción e Industria y la Contaduría General de la Provincia en “una herramienta que nos va a permitir poder llevar adelante obras en este verano, como el Plan de Verano que tuvimos en el receso pasado. Este año será con una inversión de 68 mil millones de pesos para mejorar unos 390 edificios escolares”.

En lo que hace a la presencia de docentes frente al aula, se registraron 468.472 días menos usufructuados de licencias médicas que en 2024. Si se pone este número en la perspectiva del valor que percibe un docente con un solo cargo en forma diaria, significó una reducción de costos para el sistema educativo provincial de 9.164.440.000 pesos, lo que equivale a casi dos nuevos edificios educativos en la provincia. “Todo el dispositivo que pusimos en marcha para procurar revertir los números de ausentismo docente en el sistema educativo ha dado sus frutos”, remarcó.