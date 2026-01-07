Provincia por provincia, ya están confirmadas las fechas de inicio de clases 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó el cronograma del año escolar en todo el país.

Desde el Ministerios de Capital Humano fijaron las fechas claves del ciclo lectivo 2026.

El ciclo lectivo 2026 ya está definido. El Ministerio de Capital Humano confirmó cuándo comienzan y terminan las clases en cada provincia , luego de una reunión del Consejo Federal de Educación en la que las autoridades educativas ratificaron el objetivo de garantizar al menos 190 días de clases efectivos en todo el país.

A través de la Secretaría de Educación, el Gobierno Nacional precisó que las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones acordaron el cronograma escolar de este año.

En el mismo encuentro también se fijaron los períodos de receso invernal , que se desarrollarán durante el mes de julio, y las fechas previstas para la finalización del ciclo lectivo en cada provincia.

Cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

-Buenos Aires: del 02/03/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

-CABA: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

-Catamarca: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Chaco: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

-Chubut: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Córdoba: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

-Corrientes: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Entre Ríos: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

-Formosa: del 02/03/26 al 17/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Jujuy: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-La Pampa: del 02/03/26 al 23/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-La Rioja: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Mendoza: 25/02/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

-Misiones: del 02/03/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 13 al 17/07/26

-Neuquén: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Río Negro: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Salta: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-San Juan: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

-San Luis: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

-Santa Cruz: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Santa Fe: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

-Santiago del Estero: del 18/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

-Tierra del Fuego: del 24/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

-Tucumán: del 2/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Qué provincias coinciden en sus calendarios provinciales

-Inicio de clases el 2 de marzo: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

-Inicio de clases en febrero:

18 de febrero: Santiago del Estero.

23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.

24 de febrero: Tierra del Fuego.

25 de febrero: CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

-Receso invernal del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

-Receso invernal del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

-Receso invernal del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

-Cierre del ciclo lectivo el 18 de diciembre: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.