Las organizaciones sociales llegaron a un acuerdo y no habrá protestas

Organizaciones Sociales (6).jpg Claudio Espinoza

Es por ello que decidieron levantar las medidas de fuerza, aunque recalcaron que aguardan el cumplimiento de este "nuevo compromiso". A este respecto destacaron que es urgente la necesidad de que esto se cumpla, ya que las familias más damnificadas de la provincia se encuentran en estado desesperado, principalmente teniendo en cuenta el costo de la canasta básica.

No obstante, no descartan tener que tomar nuevas medidas de fuerza si lo acordado no se cumple en tiempo y forma porque las familias se encuentran en estado desesperado.

Cuáles eran las medidas que se habían anunciado

Las organizaciones sociales de Neuquén anunciaron cortes de ruta en la provincia durante este miércoles, en la previa a un nuevo fin de semana largo. Reclaman que el Gobierno provincial no cumple con el acuerdo respecto a las obras.

En un comunicado de prensa, relataron que la promesa de puestos de trabajo realizada hace tres meses no se había concretado. Mencionaron que inicialmente se habían estipulado 30 obras, entre las cuales figuraban viviendas y obras importantes. "Luego, sin ejecutar las mismas, cambiaron las obras por veredas y cordones cunetas. Eran 7 que comenzaban a la brevedad. Sin embargo, solo se han firmado dos y restan las demás. De las dos firmadas, la continuidad es por un mes", precisaron.

Organizaciones sociales corte puente

En el texto denunciaron que "el gobierno presenta los avances mostrando a la sociedad la firma de los convenios, pero en los hechos no se depositan los fondos y se dilatan los tiempos", de modo que las demoras "implican un golpe a las familias trabajadoras que esperan trabajar y acceder a sus salarios en momentos que crece la pobreza y la desocupación".

También marcaron que los montos del programa social están congelados y apuntaron que "el gobierno es incapaz de mostrar números concretos de cuántas personas comenzaron a trabajar a través del programa 'incentivo a la empleabilidad'".

Sumado a esto, reclamaron que el Ejecutivo no cumplió con el esquema de reuniones en el interior provincial acordado y que solo se realizó en Zapala, sin pactarse las de Cutral Co, Chos Malal, Junín y San Martin de los Andes. "Junto a ello, tampoco existió respuestas en torno a obras públicas, asistencia alimentaria ni programas sociales. El interior también requiere obras de urbanización, regularización y viviendas populares", manifestaron.