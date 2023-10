Las organizaciones sociales se movilizan: ¿habrá acampe?

La medida fue tomada debido al incumplimiento de los pagos de los planes. Aseguran que “agotaron todas las instancias de diálogo" y no cumplieron lo acordado .

La convocatoria es para el viernes a las 9, en el monumento al General San Martín , desde allí marcharán por la Avenida Argentina , pasarán frente a la Catedral y seguirán hasta la gobernación. “No nos dejaron otra alternativa, a la fecha no han hecho los depósitos de los programas de trabajo que tenían que realizar el 20 de septiembre”, explicó Luis Ramírez, dirigente del Polo Obrero, en diálogo con LMNeuquén .

Ramírez aseguró que la última medida de fuerza se levantó como muestra de “buena voluntad”, ante el compromiso del Gobierno Provincial. “Nos habían prometido que antes del viernes 6 de octubre iban a estar los depósitos, hoy (jueves) eso no se cumplió, por eso volvemos a las calles”, aseguró.

Organizaciones Sociales cortan la Avenida Argentina (3).jpg Durante la última jornada de lucha de las organizaciones sociales se emitió una orden de desalojo. Claudio Espinoza

A esto se sumó el cuestionamiento al último comunicado emitido por el gobierno. “La incertidumbre de miles de personas que esperan el pago de los programas es enorme. Dijeron que debido a 'problemas administrativos', se demoró el pago, pero la gente no puede seguir esperando. No se puede jugar así con el hambre de las personas”, observó.

A esto sumó: “No cumple ni siquiera con sus propios comunicados públicos y le niega el mínimo sustento a las familias sin trabajo formal. Las demoras son insostenibles porque ese dinero se lo necesitan para comer”.

Además, señaló que “el Estado apunta a los que menos tienen” y que es un “tipo de política que no se debe sostener más”. “Ese dinero muchas personas lo usan para pagar el alquiler o para llevar comida a sus mesas. Agotamos todas las instancias previas para no llegar a esto. Con el hambre no se jode, por eso ahí mismo vamos a decidir si retomamos el acampe por tiempo indeterminado”, puntualizó.

Organizaciones Sociales cortan la Avenida Argentina (2).jpg Claudio Espinoza

Reclamo de organizaciones sociales

Días atrás, las organizaciones sociales mantuvieron cortes con acampes en pleno centro durante 13 horas. En aquella oportunidad, reclamaban principalmente que el Gobierno provincial garantizara la continuidad de 740 puestos de trabajo hasta diciembre.

El reclamo no es nuevo, ya que desde hace varios meses que solicitan la extensión de estos contratos de trabajo por 152 mil pesos. A esto se suma la falta de alimentos y otros recursos para abastecer a los comedores y merenderos que asisten a miles de familias, mucho más en estos tiempos.

Las organizaciones sociales recordaron que tocaron distintas puertas e interlocutores para resolver la situación antes de llegar a tomar una medida extrema. Incluso hablaron con legisladores provinciales, el defensor del pueblo y hasta el obispo Fernando Croxatto para que intercedan con el Ejecutivo provincial.