Le hackearon el WhatsApp a Jorge Sapag

Cómo es la modalidad de estafa más común

Las estafas y hackeos de WhatsApp continúan sumando víctimas a una velocidad estrepitosa.

Lo primero que necesita el estafador, previo a intentar estafar a nuestros contactos, es "hackear" nuestra cuenta de WhatsApp para hacerse con la lista de números de nuestro círculo. Para esto, se utiliza un método muy sencillo que originalmente fue diseñado por la aplicación como medida de seguridad

Al momento de instalar el servicio de mensajería en un dispositivo, este nos pide ingresar el número telefónico correspondiente. Luego, para asegurarse de que la instalación la realiza quien utiliza el celular, WhatsApp envía un mensaje de texto o realiza un llamado automatizado que nos otorgará un código de seis números, una suerte de clave para terminar la activación del servicio.

Si se quisiera registrar una cuenta de WhatsApp en un dispositivo de un número telefónico que no nos pertenece, se podría. Siempre y cuando el titular del número nos aporte esa clave de seis dígitos. Eso es justamente lo que hacen los estafadores.

Bajo distintas excusas, y en general fingiendo ser alguien más, piden al dueño de la cuenta el número que llega por SMS, y así logran tener una réplica de la cuenta de WhatsApp de la víctima con sus chats y contactos en su dispositivo.

Esto demuestra que los hackeos y estafas se están sucediendo en cadena, y por ello la red no deja de crecer. Es por esto que es de especial importancia estar atentos a pedidos de dinero por ese medio, no ingresar a links desconocidos y, en caso de tener la duda, utilizar llamadas para hablar con el usuario real y así comprobar que no se trate de una estafa.