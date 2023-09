Les tirotearon un comedor comunitario y reclamaron con un piquete en Casimiro Gómez

Este jueves por la noche, los vecinos del barrio y referentes del comedor iniciaron un piquete sobre la calle Casimiro Gómez para reclamar por la connivencia policial en la zona. Para ganar más visibilidad, decidieron postergar el corte hasta el viernes por la mañana, con el objetivo de convocar a los medios de comunicación y mostrar su reclamo ya que, según aclararon, no reciben respuestas a las denuncias que presentaron en la comisaría del sector.

El conflicto barrial comenzó cuando un hombre decidió reclamar la titularidad de una casa del IPVU que está ubicada en el mismo terreno. "Hicieron una tenencia para quedarse ellos con el lugar, pero está dentro de mi predio porque yo tengo el comodato del que era jefe de Vivienda en ese momento", detalló Farías sobre el espacio, que funciona sobre la calle Estatales Neuquinos.

Según detalló, el hombre es de apellido Rauta, y sería hijastro del jefe del la Policía, Julio Peralta, por lo que denunció que la Policía no toma sus denuncias y que, por el contrario, defiende al hombre, al que acusa de haber atacado el comedor y su propia vivienda a balazos.

corte cuenca xv tiros merendero Sebastián Fariña Petersen

Este jueves, el hombre junto a otros acompañantes empezaron a repintar el paredón que identifica al comedor con su nombre, con el objetivo de tapar los letreros. "Cuando les pedí que dejen de hacer eso, tiran el tarro de pintura y me empiezan a tirar piedras. Él sacar un arma y me empieza a disparar sobre la calle Estatales Neuquinos. Después agarró su propio auto y vino a mi casa y disparó contra mi casa, donde tengo un hijo con discapacidad y habían unas mujeres que venían a pedir alimentos", relató en una entrevista radial.

"Ya es la segunda vez que nos disparan pero la Justicia y la Policía no hacen nada porque es hijo del jefe de la Policía", reclamó Farías. "La Policía cuidándonos de no sé de qué a nosotros porque lo tendrían que llevar detenido a él. Fui a la comisaría a hacer la denuncia y no les importó nada. Acá es tierra de nadie", afirmó.

Los vecinos señalan que van a seguir el corte hasta que la Justicia tome intervención en el asunto. Farías denunció ante los medios de comunicación que la Policía está custodiando la casa del hijastro del Jefe de la fuerza, a quien acusa de haberlo agredido a tiros, pero que no ofrece contención para su familia luego de la agresión con armas de fuego a su casa, en donde estaba presente su hijo que está postrado por una discapacidad.