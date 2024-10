Les va joya: madre e hija venezolanas brillan con la coquetería caribeña en Cipolletti

La madre acomodaba el stock del vistoso mostrador y la hija atendía con su carisma y simpatía al público. Los roles cada tanto se invertían y por momentos eran ambas las que recibían a la gente, en su mayoría mujeres. Es que la demanda no mermaba: Agua Panela fue uno de los stand más visitados en la reciente feria de Le Chic en el Complejo Cultural, en el marco de una movida del Consejo Deliberante, Lalcec y entidades privadas y públicas en el mes de la prevención del cáncer de mama.

Feria Leben Salud - Entrevista emprendimiento venezolano

“Mi hija llegó en 2017 a Capital Federal, luego se vino mi actual esposo al país y por cuestiones de trabajo se radicó acá en el Sur. Y yo llegué en el año de la pandemia, 2020, al Valle y a raíz de eso, Tati también optó por establecerse en Cipolletti junto a su propia familia”, cuenta la señora tras indicarle el precio de un collar de oro laminado a una vecina bien empilchada.

“Mi mamá estudió orfebrería en la Universidad, no llegó a terminarla porque se vino a Argentina, pero le gustan las manualidades, el trabajo artesanal”, acota su hija que no para un segundo. Ni ese sábado de feria ni en la semana.

“Si bien la idea es que termine siendo nuestra principal fuente de ingreso, nuestro trabajo central, por lo pronto hace 3 meses entré como administrativa en Iruña (venta de automotores) y a la vez hace 10 años soy personal trainer, doy clases de Crossfit. Estudié tres años arquitectura en Venezuela, pero mi hobby siempre fue el Deporte. Y tengo a James, mi hijo de 4 años, que por suerte mi mamá me ayuda a cuidarlo”, enumera la joven al repasar su agitada agenda.

AS-Cipolletti-Feria LE Chic (Semana Rosa-Madre-Hija Venezolanas) (4).JPG Antonio Spagnuolo

Le tiene una mano esa incondicional madre que está encantada con la vida en nuestra ciudad: “Cipolletti nos agrada, es tranquilo, se parece a la ciudad de la cual venimos, que es Mérida”.

Impresión favorable que comparte Tatiana: “Me gusta lo verde del lugar, que es un punto céntrico, la costa cerca, la cordillera cerca… Le brindás una calidad de vida importante a los chicos, siempre hay oportunidades para volver a Buenos Aires, pero ya me quedo acá. Poder ir en bicicleta a la plaza, disfrutar una tarde el club, que todo quede cerca”, destaca las bondades de la región, quien creció en su país escuchando anécdotas de su abuela sobre su lejano paso por Argentina y sin dudas que eso la marcó a esta amante “de la cultura, de los libros, del tango…”

Es la hermana “del medio, mis padres están separados pero con Gustavo, que es la persona con quien vive mi mamá tengo excelente relación”, destaca al hombre, un herrero que se desempeña como “jefe de taller en la constructora Zoppi”.

Un emprendimiento que crece

Hará un año y medio que se animaron a emprender en una rama compleja y siempre dicen presente en los grandes eventos de la zona.

“Somos de usar muchos los accesorios como toda venezolana y quisimos traer un poco de nuestra tierra para acá, para el Sur y nos ha resultado mucho”, celebra el éxito de Agua Panela, Carolina, que en pocos años en la zona se hizo fan del asado y del Albinegro.

“Es lindo, estamos en temporada alta y tenemos que aprovechar y producir todo lo que se pueda. Vendemos cadenas de oro, collares, aros, falsos aretes, anillos, pulseras, tobilleras, ear cuff -pendientes sin necesidad de agujero-. Elaboramos en oro laminado 18 kilates, incorporamos la plata 925, piedras como agata, semipreciosas, perlas naturales traídas del caribe”, describe Tatiana.

AS-Cipolletti-Feria LE Chic (Semana Rosa-Madre-Hija Venezolanas) (6).JPG Antonio Spagnuolo

Acerca de la forma en que se complementan ambas, afirman que la convivencia “es buena, mi mamá se encarga del trabajo manual, del diseño a cada prenda, la parte artística y yo un poco más de los contactos, de los proveedores aparte de la otra parte de mi vida que ya mencioné”, resalta quien suele andar haciendo gimnasia por los espacios verdes de la ciudad.

Si bien no tienen un espacio físico aún, “es la idea, por lo pronto hacemos showroom en Cipolletti, yo vivo cerca de Flor del Prado”, agrega Tati. Y explica, con argumentos, por qué más allá del precio que puede parecer elevado, sus productos no son caros: “Tengo un lema, un pensamiento: caro es algo que no te va a servir, nosotras brindamos un producto de calidad que te va a durar toda la vida si lo cuidas”.

Carolina y Tatiana, la madre e hija que se lucen con la bijouterie en la región. En Cipolletti la pasan "chévere"; acá les va ¡joya!