Ley Ómnibus: ¿Cómo votarán en particular los dos diputados dialoguistas de Neuquén?

Este medio les preguntó a los dos cómo se plantarían en el debate convocado para este martes. Ambos se manifestaron en contra de distintas partes del plan condensado en un proyecto gigante al que en la primera instancia de discusión se le arrancó más de la mitad de los artículos para convencer a la oposición colaboracionista con el gobierno.

La discusión en la UCR

El bloque de la UCR de la Cámara Baja del Congreso votó a favor en general, aunque dos diputados del grupo lo hicieron en contra. Cervi se enroló entre los que votaron en bloque. Ahora, de cara a la votación artículo por artículo el neuquino le dijo a LMNeuquén que dentro del grupo parlamentario de la UCR se plantearán posturas distintas entre sus miembros, es decir, habrá menos cohesión que en la votación en general.

Cervi3.png

Las discusiones más duras de la UCR con el proyecto oficial se enfocan en la delegación de facultades extraordinarias a favor del presidente Milei, lo que le permitiría modificar leyes sin ir pasar por el Congreso, y en la venia para que el gobierno avance en la privatización de empresas públicas.

La UCR le pidió al oficialismo para que la delegación de facultades no le permita al presidente privatizar sin pasar por el Congreso, a pesar de que las empresas que tengan ese destino estén en la lista de no privatizables que fijó Diputados en una de la cientos de modificaciones al proyecto original de Milei.

La postura del MPN

Por su parte, Llancafilo detalló punto por punto su postura de cara a la discusión y votación del articulado del proyecto. En materia de hidrocarburos, dijo que sostendrán las competencias provinciales sobre concesiones, licitaciones y autorizaciones, votando a favor de artículos que garantizan maximizar la renta petrolera y de gas en Vaca Muerta.

En cuanto a la emergencia económica que pidió Milei, Llancafilo votará a favor para "otorgar las herramientas para abordar la compleja situación económica y de déficit del país que tiendan a disminuir la inflación".

En materia de educación, el diputado del partido provincial dijo que votará en contra de la reforma educativa porque los presupuestos para sostener esta pata del Estado son de las provincias, no del Estado federal. Llancafilo fue ministro de Educación en el último gobierno provincial de Omar Gutiérrez.

osvaldo llancafilo

"El ámbito de discusión (de la reforma educativa) es el Consejo Federal de Educación porque se trata de competencias provinciales y las modificaciones no incluyen el presupuesto correspondiente para su aplicación, además de suprimir fondos actuales que tendrían que asumir las provincias. Se trata de una promesa de campaña que no resuelve el problema de fondo y que en el último tramo electoral el actual presidente manifestó que no alteraría", dijo el diputado.

En el apartado del proyecto destinado a la cultura, el legislador del MPN dijo: "Estamos de acuerdo con eliminar estructuras ociosas, pero se puede realizar a través de una nueva reestructuración ejecutiva, no hace falta una ley, menos una que elimina fondos para las bibliotecas populares y las artes, entre otros. El voto será negativo para el capítulo completo de cultura, esos recursos son mínimos y no afectan el desequilibrio fiscal, más bien se trata de una diferencia política partidaria de la grieta".

Privatizaciones

Uno de los temas más calientes en la discusión, que aún no se saldó por más que la Ley fue aprobada en general, se centra en la declaración de la emergencia económica y la delegación de facultades legislativas a favor del Presidente. En este caso, Llancafilo votará a favor, pero limitando la duración de la cesión de facultades a un año, mientras que l proyecto original contemplaba dos años de duración y una prórroga por otros dos a sola firma del Presidente.

ypf 1200x678.jpg YPF

El diputado del MPN consideró, además, que en materia de privatizaciones se eliminaron del listado de empresas a seguir ese destino a YPF, Arsat, Banco Nación y Nucleoléctrica Argentina.

En materia de jubilaciones dijo que se votará el retiro de la modificación a la fórmula previsional.

Y sobre las retenciones explicó que "se eliminará la posibilidad de incorporar retenciones al sector exportador incluido los hidrocarburos y quedará excluido el capitulo de pesca".

Finalmente, frente a las modificaciones de la Ley de los Mil Días y Ley Micaela, dijo: "Votaremos de manera negativa, la atención de las familias y las infancias durante los primeros mil días se encuentra garantizada y cualquier modificación debe ser ampliamente debatida con todos los actores en las comisiones específicas del Congreso. En el caso de la Ley Micaela, acompañamos la postura de la familia, que rechaza las nuevas limitaciones que el proyecto establece".