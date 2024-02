Ley Ómnibus: el líder de los diputados libertarios le pidió disculpas a Rolando Figueroa luego de tratarlo de traidor

El diputado nacional Oscar Zago sostuvo que el gobernador de Neuquén se comunicó con él, y le aseguró que no había mandado a "ningún diputado a votar en contra" de la Ley Ómnibus.

Oscar Zago , presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza , le pidió disculpas al gobernador neuquino Rolando Figueroa , luego de deslizar que era uno de los mandatarios provinciales que había faltado al compromiso asumido antes del tratamiento de la Ley Ómnibus. La sesión donde se abordaba en particular a la mega ley se cayó y el proyecto regresó a comisión.

En declaraciones al canal LN+ el diputado libertario sostuvo que, a la salida de la Cámara Baja en la tarde del martes, recibió el llamado del gobernador de Neuquén, quien le aclaró que él no había mandado a votar a ningún legislador. A partir de este diálogo es que el funcionario nacional decidió hacer público el pedido de disculpas por haberlo mencionado entre los mandatarios "traidores".

zaigo figueroa ley omnibus

Una situación similar había ocurrido a la salida del Congreso. "Aproveché y lo dije públicamente por qué hay que reconocer también cuando uno, una vez que lo ha corroborado, vaya y pida disculpas como corresponde", sostuvo el diputado libertario.

Desde el entorno político del gobernador deslizaron a LMN que Figueroa "no juega a favor ni en contra de nadie, solo ha intervenido en casos puntuales cuando Neuquén se ha visto amenazado como fue con la situación de los hidrocarburos, entre otros puntos. Se lograron muchos cambios para blindar los intereses de la provincia".

"Su postura es siempre defender a Neuquén. El gobernador no pidió nada, no habló ni acordó con nadie, por lo tanto, no acordó ni se comprometió con nadie", indicaron.

La mira en los gobernadores

A la salida de la acalorada y frustrante sesión del tratamiento en particular de la Ley Bases o Ley Ómnibus, Zago había nombrado a varios mandatarios provinciales, entre ellos los de Córdoba y Neuquén, como responsables de no cumplir con los compromisos asumidos, luego del acompañamiento en la aprobación de la ley en general.

No obstante, las declaraciones de Zago, también el propio presidente Javier Milei apuntó a los gobernadores con el reposteo de distintas publicaciones, además de la publicación de la cuenta la Oficina del Presidente, en la que manifestaron que "también destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta", agregaron.

ley omnibus diputados aprobacion Telam

En esa publicación aparecen los nombres de los diputados que votaron en contra del proyecto, entre ellos los neuquinos, Osvaldo Llancafilo (MPN) y Pablo Cervi (UCR), quienes habían acompañado la norma durante el voto en general.

Al respecto, Cervi afirmó que desde la oposición habían dado herramientas para avanzar con la ley, e incluso ayudaron a corregir errores de redacción del proyecto, que se había formado con 600 artículos en "copy y paste pero sin hilo conductor".

En tanto que el emepenista Llancafilo atribuyó el fracaso del gobierno libertario en su primer desafío en el Congreso a "la impericia, la falta de diálogo y la soberbia que demostró el oficialismo desde que se empezó a debatir el proyecto".