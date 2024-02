Ley Ómnibus: Javier Milei apuntó a los gobernadores "de traicionar a sus votantes"

A través de las redes sociales, el Presidente apuntó los mandatarios provinciales de no asumir el compromiso asumido para el tratamiento de la Ley Ómnibus.

En el comunicado indican que el Presidente "asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos".

Sostuvo que los gobernadores y los diputados "llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% deos chicos argentinos no come".

Además, indicó que "la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno".

Más tarde, desde su cuenta personal, Milei sostuvo que "la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar".

E insistió en que "vamos a continuar con nuestro programa, con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país".