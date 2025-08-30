Libros, ferias y señales que entusiasman para un gran evento neuquino

La Feria del Libro de Buenos Aires deja indicadores y sensaciones positivas para lectores y editoriales. La apuesta local parece venir con viento a favor.

La ciudad se apresta a comenzar dentro de pocos días la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” , que se llevará a cabo desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes. Se trata, como se ha visto en ediciones anteriores, de un importante acontecimiento cultural y educativo que ha conseguido mantenerse más allá de las diversas gestiones municipales.

El enfoque de la cita literaria trasciende a la apuesta comercial que permite a las casas editoras mantenerse en un contexto económico desfavorable, pues busca también facilitar el acceso a los libros y autores a un público heterogéneo.

Recientemente, en abril, se realizó la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y sus organizadores, Fundación El Libro y la Universidad Católica Argentina (UCA) presentaron los resultados de una rigurosa e imparcial radiografía del evento, que arrojó resultados tal vez no tan esperados y que pueden servir como señal para la venidera propuesta neuquina .

image Feria del Libro de Buenos Aires, en abril pasado.

El estudio, presentado en la sede de la UCA esta semana, destacó que el público adquirió 1.405.493 ejemplares, con una facturación estimada de $21.353 millones. El 83% de los expositores vendió igual o más que en 2024 y subrayó que el 77,3% expresó satisfacción general con su participación. Para los organizadores, estos datos consolidan a la feria como un espacio clave para el mundo editorial, que este año volvió a convocar multitudes en el predio de La Rural.

El 80% de los visitantes a la feria porteña ya había asistido en ediciones anteriores, lo que evidencia el vínculo sostenido con el evento.

Las categorías más vendidas fueron ficción, literatura infantil y juvenil, y biografías. El perfil del visitante promedio indica una permanencia de entre dos y cuatro horas y un alto uso de medios electrónicos de pago, principalmente tarjeta de débito.

Feria del Libro- Dia 3 (4).JPG Feria del Libro de Neuquén, edición 2024. Maria Isabel sanchez

“Con estos resultados, la Feria del Libro no solo reafirma su rol como referente cultural, sino que también fortalece su impacto en el crecimiento del mercado editorial y en la promoción de la lectura en todas las edades”, remarcó el informe.

El contexto

Los resultados revelados adquieren una importancia remarcable si se pone de relieve el contexto económico y político en el que este año se realizó la feria.

Al respecto, EDUVIM (Editorial de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba) publicó tiempo atrás un informe en el que asegura que, en el último semestre de 2024, la disminución en ventas de unidades fue del 40% a nivel general comparado con el 2022 y esta caída sólo es comparable con la experimentada en el primer semestre de 2020 con la crisis del COVID-19.

Pero, advierte que otro de los embates a los que se tuvo que sobreponer la industria editorial argentina - que explica en buena medida el fenómeno positivo advertido en la Feria de Buenos Aires y que también gravitaría en la neuquina-, fue el hecho de que no prosperase la “Ley de Precio Único”, que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger intentó voltear una y otra vez.

image Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Conocida como “Ley de Defensa de las Librerías”, la “La Ley de Precio Único del Libro”, promulgada en enero de 2002, establece que los libros deben ser vendidos al mismo precio en todas las librerías del país, independientemente de su tamaño o ubicación. Esta medida busca evitar la competencia desleal y proteger a las librerías independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online, asegurando al mismo tiempo que los autores y editores recibieran una retribución justa.

Si la embestida desreguladora de la Ley Bases, inscripta en la batalla cultural que el gobierno de Javier Milei se trazó como norte de su gestión hubiese llegado a puerto en el mundo de los libros, otra hubiese sido la historia para una industria que resiste, que varias veces dieron por muerta y que aún no han podido con ella.