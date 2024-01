Una foto en las redes sociales mostraba un contenedor ubicado sobre la calle Alderete de esta ciudad y en su interior cientos de libros. Amplié la imagen pero no pude distinguir bien de qué libros se habían desprendido. Un amigo, conocedor de que soy un apasionado de la literatura y sobre todo de los libros en papel, me envió el posteo. De inmediato pensé por qué arrojar esa cantidad de libros en un contenedor y no acercarlos a alguna biblioteca o colegio. La intriga me llevó hasta el contenedor (en el auto tenía una bolsa para llevarme el “botín literario”) pero al ver las tapas de esos gruesos volúmenes, la expectativa se desplomó. Nada interesante para mi amplio gusto literario porque se trataban de libros de medicina y radiología que dada su antigüedad y por una cuestión de espacio una clínica había decidido desprenderse de ese material. “Nada interesante” le advertí, a modo de consuelo, a una persona que se acercó también a curiosear esos volúmenes.