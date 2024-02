Línea de ayuda en peligro: No cuentan con dinero para pagar el teléfono

"Teléfono Amigo" es un proyecto de extensión de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) por la que voluntarios se ponen a disposición de cualquier persona del Alto Valle -e incluso de todo el país- para prestarles un oído atento ante cualquier problema. El servicio funciona desde el 2022 y hoy está en peligro porque no cuentan con fondos para pagar la línea telefónica.

La iniciativa surgió desde la Facultad de Medicina y la Facultad de Lenguas de UNCo, en convenio con la Agencia de Prevención de Adicciones de Río Negro , entidad que por cuestiones presupuestarias a partir del 2024 no podrá seguir sosteniendo el costo mensual de la línea 0800.

telefono amigo unco

Eileen De Monte, co-directora del proyecto "Teléfono Amigo" contó a LMNeuquén que actualmente los voluntarios activos son cerca de 15 personas que viven en Río Negro y Neuquén. Para estar detrás de este teléfono los voluntarios completaron una formación, que fue realizada por 30 personas.

"Actualmente la línea de escucha telefónica está disponible todos los días de 18 a 24 horas, gracias a los voluntarios que se ponen a disposición de este valioso servicio abierto a toda la comunidad desde hace 1 año. La idea es que con el tiempo este servicio pueda ir creciendo y sumando voluntarios para estar disponible en cualquier horario, y confiamos en que la difusión puede hacer que llegue cada vez a más personas", compartió De Monte.

La formación para este voluntariado se lleva adelante a través de un programa de 3 meses que busca lograr que los operadores puedan acompañar a quien está pasando por un momento de malestar, soledad o dificultad.

"Con este servicio se busca lograr un momento de encuentro de igual a igual, anónimo y confidencial. La persona que llama puede hablar de lo que quiera y de las emociones que siente, encontrando una voz amiga que puede escuchar sin hacer juicios de ningún tipo y que no da consejos, porque quien mejor puede decidir qué hacer sobre su vida es la

Consultas

Según compartió De Monte las consultas son de todo tipo, llaman personas que están solas, que están pasando por una problemática emocional, con todo tipo de problemas, y recibieron muchos llamados de adolescentes.

"Como el servicio es anónimo no le preguntamos mucha información a la persona que llama, lo deducimos por la voz, por lo que nos cuenta", compartió la co-directora del proyecto, quien además agregó: "Lo que hacemos es escuchar, acompañar a cualquier persona que llame, escucharla, sin emitir juicios, sino acompañar en ese momento de dificultad. No damos consejos, no somos soluciones, sino estamos para acompañar de igual a igual a la persona que llama".

Hasta el momento los voluntarios acompañaron a casi 100 personas quienes llamaron en búsqueda de ayuda y pretenden que el proyecto siga creciendo por lo que esperan que algún organismo o empresa pueda hacerse cargo del costo de la línea telefónica. La línea es: 0800 333 0244