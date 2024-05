Llega la nieve a Neuquén y ya se siente el ingreso de aire polar

Según el pronóstico emitido por la AIC, en dicha región están previstos periodos inestables con lluvias y nevadas. Además, se espera viento blanco, mientras que la temperatura máxima no superará los 2 grados centígrados y la mínima podría descender hasta -3 grados.

Ruta 13 nieve.jpg La Ruta 13 se encuentra intransitable por acumulación de nieve.

En tanto, para el centro de la provincia de Neuquén se espera que el ingreso de aire polar ocasione que el cielo permanezca cubierto con aumento de la inestabilidad con lluvias y nevadas. Durante sábado y domingo se estima que se intensificarán estas condiciones, mientras que la máxima podría escalar a los 5 grados centígrados y la mínima a -2 grados.

En la zona norte de la provincia de Neuquén también habrá abundantes precipitaciones durante todo el fin de semana, con temperaturas similares a las de la zona centro: máxima de 5 grados centígrados y la mínima a -2 grados.

Cómo conducir con hielo y nieve

Ante estas condiciones climáticas, una de las principales recomendaciones es la de no salir a las rutas en caso de no ser estrictamente necesario, pero en caso de no poder postergarlo se recomienda principalmente consultar el parte oficial de las condiciones de las rutas antes de viajar. A este respecto, se pide evitar conducir por rutas con acumulación de nieve, a menos que sea una emergencia.

Ruta 231 con nieve Ruta Nacional 231, al límite con Chile.

También se pide siempre usar cinturón de seguridad y que los niños viajen en los respectivos dispositivos de seguridad, dependiendo de su edad.

Es importante mantener una distancia prudencial entre vehículos, ya que se necesita más espacio para detenerse sobre hielo o nieve. Además, es importante conducir suavemente para evitar movimientos bruscos o "sacudidas" y reducir la velocidad para tomar una curva, reducir la velocidad de igual modo es indispensable en estos casos.

Por último, se solicita evitar circular por la banquina, excepto en casos de extrema necesidad.

rutas transitables- nieve- bajas temperaturas- Vialidad Nacional.jpg Gentileza Vialidad Nacional

Cómo estará el pronóstico para los Valles

Pese a que el interior de la provincia es donde más se notará la alerta emitida tanto por la AIC como por el SMN, el Alto Valle no estará exento de estas. Esto quedará de manifiesto en que el ingreso de aire polar provocará cielo cubierto en toda la zona y se registrarán periodos de inestabilidad. Además, aumentará la probabilidad de precipitaciones durante la tarde del sábado y todo el domingo. También se espera escarchilla.

Respecto a la temperatura, se espera que el viernes la mínima sea de solo 2 grados centígrados, mientras que la máxima podría escalar hasta los 8 grados centígrados. Durante el fin de semana estas condiciones sufrirán un desmejoramiento: el sábado la mínima será de 2 grados y la máxima de 6 grados, mientras que el domingo se ascenderá de 2 grados a 7 grados centígrados.