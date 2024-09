LMN en tu barrio: Santa Genoveva, los recuerdos de calles con alpataco y caballos

SFP LMPlay en tu barrio Santa Genoveva (33).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Es un barrio residencial de buenos vecinos. El lugar más bonito para mi gusto es el Parque del Este que se inicia en la calle Illia y llega hasta el Río Neuquén, es un paseo hermoso", describió Fernández, quien destacó además el mirador frente al río en donde aseguró hay una pequeña cascadita un poco escondida y desde donde se puede ver la ciudad de Cipolletti.

Buenos vecinos

Según contó el vecinalista, Santa Genoveva nació con el barrio de YPF y los primeros vecinos que se mudaron a la zona tenían que transitar varias calles de tierra para llegar a sus casas. Fue en 1992 que fue bautizado como Santa Genoveva, pero sus orígenes se remontan a la década del 1960.

La Comisión Vecinal, que tiene su sede en la calle Víctor García, a metros de la Plaza Juan Domingo Perón, trabaja hoy en tres grandes ejes. "La prioridad de los vecinos es la seguridad, el otro tema es el cuidado de los parques y las plazas y el tercer tema es tratar de lograr un poco más de sociabilización. Hoy los vecinos, producto de toda la situación que todos sabemos, están un poco retraídos y estamos de generar distintas actividades para que compartan momentos entre vecinos", comentó el vecinalista.

En ese camino es que hoy brindan en el salón comunitario talleres de inglés, gimnasia, yoga, folklore, arte, canto y zumba.

En la Plaza de la Vida se reunió un grupo de vecinos, quienes se encargaron de plantar árboles y serán los que también se encarguen de regarlos. "Estamos tratando de que nuestras plazas tengan más verde, así que invitamos a los vecinos a plantar árboles y cuidarlos para mejorar nuestro barrio entre todos", convocó el vecinalista.

Santa Genoveva, casi el campo

María Inés Silvani llegó al barrio Santa Genoveva en septiembre del 1992. "Nosotros compramos una casa que era melliza de otra y nos pusimos a agrandar. En aquella época ya había asfalto y era un barrio muy tranquilo, y hoy lo sigue siendo. Eso es lo que más me gusta de mi barrio, se escuchan los pajaritos, es como vivir en semi campo, no hay ruidos de colectivos. El único ruido por ahí cerca de medianoche es el del camión de la basura", describió.

"Es un barrio tranquilo, agradable. Toda la familia que me viene a visitar destaca lo lindo que es vivir acá. Y además podés ir caminando al centro, no hace falta sacar el auto", destacó la vecina, quien también coincidió con que el mirador al Río Neuquén es un bello lugar para pasear y destacó la calle San Juan con su boulevard en el medio como otro lindo lugar para pasear.

Recuerdos del barrio de ayer

Alejandro Rueda llegó a Santa Genoveva hace 30 años desde Tucumán. De sus primeros años recuerda que no fueron fáciles, que el barrio no era lo que es hoy. "Yo me instalé al borde del barrio y era una zona toda de campo, no había más que mi terreno en toda la manzana", recordó.

"No había pavimento, no había nada. Pero fue creciendo mucho, se pavimentó, y cambió radicalmente. Hoy Santa Genoveva mantiene un poco el espíritu de barrio, quedó cerca del centro, con salida rápida a la ruta, o sea que lo hace bastante interesante para vivir", aseguró con orgullo.

Para Rubén Milanese, la historia en Santa Genoveva empezó bastante más atrás. Hace 50 años que se mudó, de la mano de su familia. El terreno que recuerda estaba lleno de alpataco, sampa y alacranes. Recordó que había muchos caballos, perros y hasta chanchos dando vueltas.

"Me acuerdo que le decían a mi padre que no construyera su casa acá, entre los arenales, y hasta le ofrecían ayuda para que se vaya a otro lado, que buscara un terreno más cerca", rememoró el vecino con especial cariño hacia su padre, Celestino Milanese, más conocido como "Don Mila".