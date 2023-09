Lo que no te contaron del incendio fatal en barrio Don Bosco

El incendio fatal de calle Palpalá 1050 es la crónica anunciada de muchas familias que viven en condiciones muy precarias. Conviven con el peligro a diario, cuando no tienen acceso a los servicios más elementales. "Su propietario había acumulado muchos restos de poda y troncos porque no tenían gas en el domicilio. Agarró fuego eso y no lo paró nadie", comentó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.