Los bomberos se hartaron de las falsas amenazas de bomba en escuelas

Los Bomberos Voluntarios de Centenario están hartos de los alumnos de las secundarias que inventan amenazas de bomba para no tener clases. Recibieron diez llamados en las últimas semanas alertando por la colocación de explosivos en algún edificio escolar. Por protocolo, los efectivos del cuartel tienen que verificar las situación, con lo cual pierden tiempo que necesitan para otras emergencias.

A las 16:41, recibieron una alerta de amenaza de bomba en el CPEM 22, minutos después se los convocó a un vuelco a la salida de la ciudad, camino a Neuquén. Minutos más tarde, a las 16: 54, hubo un tercer llamado de alerta por bomba en otra escuela.

CPEM 22 centenario.jpg

“Es importante que se tome consciencia que no es un chiste, ponemos todos nuestros recursos en cada salida. No podemos recibir una comunicación de este tipo y no salir a ver que está pasando. Pero mientras los chicos lo hacen como un chiste, se está descuidando alguna emergencia real”, se quejó el bombero.

Consideró necesario que las autoridades de Educación hagan concientización en las escuelas sobre las consecuencias de las falsas amenazas. “En menos de dos semanas ya hubo 10 llamados falsos. Ya se les ha hecho costumbre”, indicó.

Esperan poder organizar una reunión para hablar con los jóvenes y explicarles las consecuencias de sus actos, ya que "para ellos es un recurso para saltar alguna clase o examen, para nosotros es nuestro recurso a la disposición de quien lo requiera, pero nuestro trabajo no es un chiste podemos llegar a descuidar situaciones de riesgo real. Para nosotros es muy importante que se concientice sobre esto", pidió Álvarez.