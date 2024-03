Los despedidos de Milei: le llegó el telegrama mientras estaba en vivo en una entrevista

" Me están tocando el timbre en este momento, me llegó la carta documento. Ahí me están notificando de que me echan de Vialidad Nacional ". Así le decía Sergio "Checho" Arregui al locutor que lo estaba entrevistando para una radio de Buenos Aires (FM 107.3). Checho es periodista y neuquino. Reside en Zapala y es uno de los tantos que en las últimas horas se quedó sin trabajo.

En Vialidad Nacional, el Gobierno nacional dispuso la rescisión de ocho contratos laborales que afectan a ocho trabajadores de ese organismo. Detrás de cada uno de ellos, hay una familia. "Que no nos quiebren el ánimo y la autoestima. Porque es lo que quieren, nos quieren tristes, desorganizados y con la cabeza gacha para hacernos pelota. Pero no les demos el gusto", sostuvo.

despedido milei checho arregui El periodista Matías Colombatti en diálogo con Sergio "Checho" Arregui, trabajador despedido de Vialidad Nacional.

"Si bien el martes me habían notificado, yo pensaba que iba a trabajar hasta el 31 de marzo. Pero fui el martes, y no tenía ingreso por la aplicación que marco. De todas maneras mandé una nota oficial anunciando mi ingreso a las 7.41 de la mañana. Estuve todo el día en el campamento, a las 15.41 me fui. Hoy (jueves) estaba en casa, me llaman de una radio de Buenos Aires, me hacen esa nota que se viralizó, en el medio de la nota me tocan el timbre, era el cartero, bajé a abrirle y era la carta documento, el telegrama de despido", contó, en diálogo con LMNeuquén.

Informó que la rescisión de los contratos afecta a una trabajadora administrativa en Neuquén, dos operarios en Plottier, un maquinista en Chos Malal, un maquinista en Villa La Angostura, un ingeniero y él, de Zapala".

El clima, tras la ola de despidos

El clima en Vialidad es de miedo, porque no hay una lógica. No es que están sacando a los que hacemos tal cosa o no hacemos tal otra. Echaron a ocho, y somos ocho compañeros que laburamos. No se trata de ñoquis, de personas que no han ido a trabajar o no cumplen tareas. Los ocho cumplimos alguna tarea. Algunos son maquinistas, otros colocan carteles, hay un ingeniero y yo me encargo de toda la información de Vialidad. Ninguno es ñoqui", contó.

Le llegó el telegrama de despido mientras estaba en vivo

Algunos de los despedidos de Milei entraron a trabajar a Vialidad Nacional en 2021, 2022 y 2023. "No es que echaron a todos desde que entré en 2021. Algunos compañeros afortunadamente zafaron, y esta buenismo que hayan zafado. En todo el país, echaron a 157. Y en Neuquén, fueron ocho cuando estamos a un mes del operativo invernal", advirtió.

Mientras tanto, está buscando trabajo. Desde el gremio UPCN, del que son algunos afiliados, se cree que puede haber marcha atrás con los despidos.