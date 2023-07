Los estudiantes de la UNCo también acuden al "diván"

Este gabinete que forma parte de la Dirección de Becas, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario , comenzó a funcionar como tal desde el año 2016 y asiste por año entre 60 y 100 estudiantes, ya sea los que reciben la beca de ayuda económica y de residencia como así también los que no cuentan con estos beneficios.

SFP Servicio Social UNCo Becas (5).JPG El equipo psicosocial integrado por por psicólogos, psicopedagogos y licenciadas en servicio social cumplen un rol importante en la asistencia y acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria en la Universidad Nacional del Comahue.

“El objetivo que nos propusimos desde la Dirección de Becas es trabajar con el estudiante en su integridad que esa ayuda económica o residencial también sea acompañada con un apoyo emocional. Eso fue lo que nos llevó a la necesidad de contar con un equipo de profesionales de la psicología y la psicopedagogía para cubrir la demanda de la población estudiantil”, agregó Basso. Señaló que a lo largo de estos años “hemos podido observar avances en muchísimos estudiantes en lo que respecta a la carrera como en lo personal, que en su momento habían presentado alguna problemática".

La psicóloga Marcia Negrier, egresada de la UNCo en 2014, expresó su satisfacción por formar parte del equipo desde 2016 y poder brindarle una ayuda a los estudiantes que lo requieran. “Los estudiantes usan mucho este espacio, muchos de ellos no sabían que existía y llegan por recomendaciones de otros estudiantes o se enteran y acuden cuando sienten que no pueden resolver alguna situación particular relacionado al estudio o a cuestiones personales”, explicó.

En cuanto a la demanda, la especialista mencionó que por lo general los estudiantes acuden por miedos o ansiedad a la hora de tener que rendir un examen, dificultades en organizar los horarios para estudiar, dudas sobre la carrera que eligieron, entre otras. Señaló que también tienen una alta demanda de los ingresantes nuevos y de aquellos que provienen de otras localidades de la provincia o de otros puntos del país. “Los estudiantes nuevos se sienten apabullados por todo lo que implica ingresar a la universidad, con las nuevas formas o métodos de estudio, y en aquellos que vienen de otros lugares lo más común es que extrañan a su familia o tienen dificultades en cuanto a su autonomía”, describió.

Pero no sólo los nuevos estudiantes o quienes ya tienen algunos años de transitar la universidad acuden a este gabinete, también lo hacen quienes están por finalizar sus estudios: “Muchos se plantean qué tipo de profesionales van a ser, si van a poder ejercer la profesión que eligieron, si todo lo que estudiaron se lo van a acordar cuando tengan que trabajar, incluso miedos o temores de ejercer la profesión”, explicó Negrier.

Sostuvo que en muchos casos detrás de esas problemáticas vinculadas al estudio “aparecen situaciones traumáticas, circunstancias personales e historias de vida por las cuales estas personas están atravesadas, por lo tanto, acompañamos en todo lo que el estudiante necesite para resolverlas”.

Los estudiantes que se acercan a este espacio deben solicitar un turno, teniendo prioridad aquellos que cuentan con una beca económica o residencial, y también a quienes no tienen estos beneficios. La atención es de lunes a viernes de 8 a 15 en la Dirección de Becas.

También los profesionales del equipo psicosocial llevan adelante talleres en los que se abordan distintas problemáticas que demandan los estudiantes. "Realizamos distintos talleres, uno de ellos es el que abordamos la ansiedad frente a los exámenes con el objetivo de que los estudiantes puedan conocer qué es la ansiedad, por qué surge, qué diferencias tiene con el estrés", comentó Negrier. Y agregó "de esta manera podemos pensar estrategias que a los estudiantes les sirva para regular la ansiedad y atenuar sus efectos desfavorables en el desempeño académico y en el bienestar”. En los talleres trabajan con las experiencias propias que exponen los estudiantes "para poder brindarles diferentes estrategias y herramientas para afrontar”.

Otro de los puntos a destacar es la comunicación constante que tienen los secretarios de las facultades y docentes con los profesionales del equipo en caso de que los primeros detecten o identifiquen alguna dificultad o problemática en los estudiantes y ser derivados. Negrier aclaró que en todos los casos los estudiantes se acercan por su propia voluntad.

Negrier destacó que cada una de las situaciones que han abordado "nos han hecho crecer profesionalmente" y que las relacionadas a problemáticas de salud mental son las que más dispositivos les han exigido desplegar.

"Cada estudiante tiene una historia. En este espacio además de las dificultades con el estudio y vinculadas a ello, también hemos tratado cuestiones de violencia, de identidad sexualidad", precisó. Pero el suicidio de un estudiante fuera del ámbito universitario marcó, sin duda, a quienes integran el gabinete. "Los estudiantes se enteraron cuando estaban en el aula de este lamentable hecho. De inmediato nos pusimos a disposición de los estudiantes que se encontraban en estado de shock ante la noticia. Junto con las autoridades de la universidad organizamos algunos encuentros con los estudiantes que requerían nuestra asistencia. Fue un trabajo muy intenso el que tuvimos que desplegar ante tan grave situación no sólo en los días inmediatos a conocer la noticia sino también en los posteriores porque a veces aparecen situaciones con el tiempo".

Desde la Dirección de Becas destacaron que este espacio está consolidado dentro de la vida activa de quienes estudian en la universidad, "ha sido un pilar fundamental para estudiantes durante toda su carrera, desde el inicio hasta los posgrados: siempre con las y los estudiantes en los momentos importantes y a veces vertiginosos de su vida académica”, subrayó Basso.