Los judiciales les respondieron a los comerciantes: "No teníamos otro lugar"

Claudio Salazar, secretario general del sindicato, se refirió a las acciones legales emprendidas por los dueños de comercios, quienes alegan que la interrupción del tráfico y la ocupación de la vereda afectaron el desenvolvimiento de sus actividades. “ Nos enteramos por los medios, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación . Nuestro abogado está tomando cartas en el asunto. Nos han dicho que se han presentado dos acciones judiciales, una por daños y perjuicios y otra denuncia penal ”, explicó Salazar, quien agregó que su equipo legal ya está trabajando en la defensa.

El líder sindical defendió el derecho de los trabajadores a manifestarse, asegurando que las protestas fueron una respuesta a una situación de largo tiempo sin solución. “He tenido reuniones con los comerciantes y les he explicado que no queríamos llegar a este punto. La protesta fue una consecuencia de la falta de diálogo por parte de la presidenta del Tribunal, que ignoró nuestras demandas durante mucho tiempo”, sostuvo Salazar en declaraciones con Canal 7 Noticias.

SEJUN - JUCIALES PROTESTA EN EL TSJ (8).JPG Claudio Salazar, secretario general del Sejun Claudio Espinoza

En relación con el lugar de las manifestaciones, Salazar explicó que no había otro espacio disponible para la concentración. “Nos decían que no podíamos ocupar la vereda, pero tampoco nos permitían usar la calle. ¿En qué lugar podíamos manifestarnos? La única opción era la vereda o la calle frente al TSJ, en calle Alberdi 52, que es el único espacio físico donde podemos estar sin alterar el funcionamiento de la institución”, detalló.

El conflicto salarial

A pesar de las quejas de los comerciantes, el gremio insiste en que las manifestaciones no alteraron las actividades del TSJ. Según Salazar, los trámites judiciales continuaron desarrollándose con normalidad, sin que los ciudadanos que debían realizar gestiones, como firmar permisos de viaje para sus hijos, sufrieran inconvenientes. “Los trámites adentro del TSJ siguieron sin ningún inconveniente. Había muchas personas que iban a firmar documentos como las autorizaciones para los viajes de sus hijos y no hubo ningún problema. La protesta no alteró el curso de las actividades del Tribunal”, enfatizó.

El conflicto, que se extendió durante varios días, refleja el malestar de los trabajadores judiciales, quienes exigen mejores condiciones laborales. Salazar subrayó que la protesta pudo haberse evitado si las autoridades del TSJ hubieran mostrado disposición para negociar desde un principio. Sin embargo, al no obtener respuestas, el gremio se vio obligado a recurrir a la manifestación como única vía para visibilizar sus demandas.

SEJUN - JUCIALES PROTESTA EN EL TSJ (1).JPG

Aunque el conflicto con los comerciantes persiste y las tensiones con las autoridades del TSJ continúan, Salazar reiteró que las protestas fueron pacíficas y que en ningún momento se comprometió el funcionamiento de las instituciones. Según el sindicalista, los trabajadores judiciales simplemente se vieron empujados a esta situación debido a la falta de respuestas ante sus demandas, y seguirán defendiendo su derecho a manifestarse hasta obtener una solución justa.