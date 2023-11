Los planes de Sergio Massa para Energía: ¿será ministerio?

"A mí me gustaría que Energía y Minería, que son el segundo campo argentino y que no dependen de la lluvia, tengan vuelo propio y vida propia, tengan mayor trascendencia. Lo tengo hoy (en Economía) porque en realidad se tomó la decisión frente a un gobierno en emergencia de tratar de unificar todas las áreas económicas para parar una sangría que hacía que todo el mundo hablara de asamblea legislativa y salida del gobierno", argumentó el referente de UxP al ser consultado por el periodista de LMN.

En este contexto, consideró que Argentina "es un país que con orden, con acuerdos, con políticas de Estado, tiene para crecer muchísimo y tiene para que la gente viva mucho mejor".

Sergio Massa - pregunta 02 Angel.mp4

"Ahora, tenemos que partir de un cambio de paradigma que es, en estos 10 temas, educación, reglas laborales, inversión energética, inversión en el campo, inversión en minería, no jodamos, no jodamos. Estos 10 temas son 10 temas para el desarrollo argentino, en la economía del conocimiento, con el impacto que está teniendo. Me parece que eso es central", concluyó.

La cartera energética fue una de las áreas donde quedó más expuesta la interna del gobierno de Alberto Fernández, entre los funcionarios que respondían al Presidente y los que reportaban a la vicepresidenta Cristina Fernández.

En el inicio de la gestión, la Secretaría de Energía estuvo ocupada por Sergio Lanziani, bajo el ala del Ministerio de Producción, conducido en ese entonces por Matías Kulfas. Lanziani duró apenas 8 meses, luego de no mostrar ningún tipo de logro ni política trascendente.

Fue reemplazado por el neuquino Darío Martínez, y la Secretaría pasó a formar parte del organigrama del Ministerio de Economía, en tiempos de Martín Guzmán, cuando se intensificaron las diferencias internas con el ala kirchnerista.

En agosto del año pasado, al asumir Massa el ministerio de Economía, una de sus principales condiciones fue tener bajo su control del área energética, clave para la macroeconomía por el peso de las tarifas y los subsidios a la electricidad y el gas. Designó como secretaria Flavia Royon, quien por entonces se desempeñaba como secretaria de Minería y Energía de Salta del gobierno de Gustavo Sáenz, un histórico aliado del dirigente tigrense. Royon supo ganarse el buen concepto del sector empresarial por su capacidad de resolución y de gestión.

Pacto Federal

En otro orden, Massa planteó la necesidad de que el país tiene que ir a un nuevo pacto federal. "Estoy dispuesto a ceder recursos, transformar en coparticipable el impuesto al PAIS, transformar en coparticipable el impuesto al cheque, aumentar algún volumen de coparticipación respecto de lo que es el sistema de retenciones, más allá de que voy a ir gradualmente bajando retenciones al trigo, al maíz y a la soja. Todos tenemos que ceder un poquito.", sostuvo.

"No puede ser que para un comerciante de la provincia de Tucumán haya 150 vencimientos de impuestos en el año. No puede ser. Estoy dispuesto a entregar recursos del Estado Federal definiendo las responsabilidades de cada uno. Porque esto es muy importante. Para que después no aparezca esto de, bueno, dame más por esta ventanilla, dame más por esta ventanilla", añadió el ministro.

Al respecto, el candidato a presidente comentó: "Todos tenemos que ceder un poquito. Y eso significa que, si yo le devuelvo el IVA a 16 millones y medio de personas, y le estoy devolviendo casi 19 mil pesos en la canasta de alimentos, no me puede pasar que mientras yo resigno 21 puntos del precio de un producto de la canasta, tenga a una provincia que cobra 5 puntos de ingresos brutos y a un municipio que cobra 4 puntos de tasa de seguridad e higiene y no cedan nada a ellos"

Y concluyó: "Porque lo que termina pasando es que el esfuerzo que hace el Estado Federal no viene acompañado del Estado provincial o del Estado local. El esfuerzo para recuperar poder de compra en la canasta del jubilado, en la canasta del laburante, del monotributista, lo tenemos que hacer entre todos".