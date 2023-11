Sergio Massa a LMN: "Me parece peligroso lo que planteó Milei sobre Vaca Muerta"

Además, sostuvo que la explotación hidrocarburífera de Neuquén no sólo derrama en la provincia sino que también genera empleo y recursos en otros distritos del país.

A su vez, como uno de los puntos salientes de la entrevista, Massa remarcó la necesidad de que se establezca un nuevo pacto federal. "Estoy dispuesto a ceder recursos, pero todos debemos ceder un poquito, para alcanzar una simplificación tributaria. Yo siento que nosotros somos una Nación que tenemos además una bandera, valores y un sistema de vida que nos identifica. Que no es sálvese quien pueda. Esa respuesta es la respuesta más clara de que el federalismo no está en la cabeza de la otra fuerza política", sostuvo.

- ¿Qué rol va a ocupar Vaca Muerta en su gobierno, qué planes tiene para YPF y qué reflexión hace de las declaraciones que hizo Milei sobre la formación neuquina?

A mí me parece peligroso lo que Milei planteó sobre la venta de Vaca Muerta porque lo que desnuda es una ignorancia sobre la Constitución Nacional fenomenal. Porque Vaca Muerta es un recurso de Neuquén, de Río Negro, de Mendoza. O sea, es un recurso de las provincias. El Estado Federal puede poner regulaciones, pero los recursos del subsuelo, los de la Constitución del 94, son recursos de las provincias.

¿Qué va a hacer? ¿Va a intervenir las provincias? Y si usted analiza, cuando dice voy a vender el Banco Central, también hace una cosa de desconocimiento de la constitución. Porque una de las mandas de la constitución es precisamente la de velar, el presidente de la nación debe velar por el cuidado de la moneda. Si lo que está diciendo es no voy a tener más moneda, entonces, cuando empezamos a desglosar, me parece que ahí hay una cosa peligrosa.

Pero, vuelvo a repetir, no sé si estará pensando en intervenir Neuquén, en intervenir Río Negro para vender después los recursos, cómo lo haría, o si es que no conoce exactamente cómo es la estructura.

Vaca Muerta este año sostuvo el nivel de actividad económica. Así como se lo digo. La caída, todos saben la caída del nivel de actividad por la sequía, 21% del total de nuestras exportaciones perdidas. Increíble, ¿no? Un hecho de la naturaleza que impacta de manera brutal en la economía argentina, que devalúa nuestra moneda, que nos hace perder capacidad de crédito, pero que además golpea a las provincias.

Santa Fe tuvo 190.000 viajes menos en camión. Piénsenlo en términos económicos en el pueblo. Ese vecino que hacía viajecitos en camión y que vivía de eso. Todos los productores de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, parte de Salta, Entre Ríos, en emergencia. La mayoría de los productores avícolas, los tamberos, todos teniendo que recibir un aporte del Estado. Piensen por un momento, otro año de sequía y la conflictividad que podría haber habido con el campo. Todo eso pasó sin un solo tractorazo. ¿No les llama la atención? En realidad es porque nos tiramos encima del productor, porque lo abrazamos, porque fuimos a ver la cadena avícola, porque fuimos a ver los frigoríficos, fuimos a ver los ganaderos y porque pusimos subsidio a los feedlots y porque pusimos subsidio para alimento de ganado. Y lo mismo en Mendoza cuando vino la helada tardía y fuimos con aporte para... Bueno, porque nosotros sentimos que el Estado tiene que estar presente de manera eficiente, ¿no? No dispendiosamente, pero tiene que estar presente.

YPF y Vaca Muerta son parte del cambio definitivo de la matriz económica de la Argentina. Es un segundo campo, Vaca Muerta, y si lo sumamos a Palermo Aike, que es una formación, un tercio de Vaca Muerta, al sur de Vaca Muerta, sobre todo en Santa Cruz, estamos hablando de que es segunda reserva mundial de shale gas, cuarta reserva mundial de sale oil.

O sea, Argentina tiene para abastecer los próximos 150 años no solo a los argentinos, a Chile, a Brasil, a Bolivia, que está en declino. Ahora, ahora, ahora... Y le redondeo la idea porque... ¿Cuál es el secreto? El secreto es que todos los mecanismos de facilidad de inversión que pusimos a las empresas, los consolidemos y los ampliemos. Que salga la ley ENG, que salga la ley de cuencas maduras, que habilitemos definitivamente los canales verdes de importación de equipos de perforación, de equipos usados de perforación.

Ahí hay todo un tema para seguir trabajando con la tranquilidad de saber que las medidas que tomamos en los últimos 12 meses subieron 50% la inversión y derraman, porque todos piensan que Vaca Muerta derrama el Neuquén. No. Usted tiene en San Miguel, provincia de Buenos Aires, empresas PYME que hoy viven para Vaca Muerta. Usted tiene en Mar del Plata empresas de servicios que viven para Vaca Muerta. Porque han visto crecer el nivel de demanda y ahí el otro gran secreto es aumentar el nivel de formación profesional. Sobre todo porque, por ejemplo, para terminar el gasoducto tuvimos que importar soldadores, porque es un oficio que en la Argentina se ha perdido.

En caso de ser presidente, ¿Energía va a seguir bajo el ala de economía?

Y a mí me gustaría que energía y minería, que son el segundo campo argentino y que no dependen de la lluvia, tengan vuelo propio y vida propia, tengan mayor trascendencia. Lo tengo hoy (en Economía) porque en realidad se tomó la decisión frente a un gobierno en emergencia de tratar de unificar todas las áreas económicas para parar una sangría que hacía que todo el mundo hablara de asamblea legislativa y salida del gobierno.

Este país es un país que con orden, con acuerdos, con políticas de Estado, es un país que tiene para crecer muchísimo, muchísimo y tiene para que la gente viva mucho mejor. Ahora, tenemos que partir de un cambio de paradigma que es, en estos 10 temas, educación, reglas laborales, inversión energética, inversión en el campo, inversión en minería, no jodamos, no jodamos. Estos 10 temas son 10 temas para el desarrollo argentino, en la economía del conocimiento, con el impacto que está teniendo. Me parece que eso es central.

Hace varios meses en el Congreso de la Nación hay un proyecto conocido como Ley de GNL. Es una ley que apunta a destrabar la posibilidad de que vengan grandes inversiones en Argentina. Se esperan inversiones de miles de millones de dólares para exportar la producción de los yacimientos de Vaca Muerta. Esta ley de GNL todavía no tiene resolución en el Senado. ¿Confía en que va a tener sanción final antes del cambio de gobierno y por qué demora tanto que se sancione esta ley?

Primero, estoy seguro que la ley va a salir aprobada. Estoy seguro que además va a ser un impulso vital para todo el complejo petroquímico vinculado al puerto de Bahía Blanca. Entiendo además que eso tiene que venir acompañado de un cambio en la regulación respecto de CERRI y su central compresora, para poder habilitar mayor flujo de gas para procesar, dejar al puerto de Bahía Blanca.

Entiendo que además, la enorme capacidad del puerto de Bahía Blanca nos permite trabajar con lo que son, temporalmente, los barcos procesadores de gas que habilitan a la Argentina rápidamente a empezar a exportar gas licuado y creo que además hay otro dato significativo que cambia la matriz económica del puerto de Bahía Blanca.

Ya estamos terminando, para abril del año que viene, el segundo oleoducto de Oldelval que ustedes saben que lo pusimos en marcha por una resolución mía y eso además de aumentar el procesamiento de gas y procesamiento de gas con valor agregado, DAW es el mejor ejemplo, de alguna manera nos habilita a aumentar los volúmenes de exportación de petróleo.

Para que tengamos claro, Argentina en el 2022 fue deficitaria en más de 7.000 millones de dólares en matriz energética. Con estas obras, el gasoducto a Néstor Kirchner, el oleoducto a Chile que nos permite exportación directa de Vaca Muerta a Chile, el año que viene vamos a hacer más de 7.000 millones de dólares superavitarios en la balanza energética y sin dudas que la ley en ese sentido va a ser un empujón muy importante, no solamente para el complejo Vaca Muerta y el aumento de la inversión sino para empezar a desarrollar otros sectores vinculados al valor agregado del gas.

¿Qué mensaje le deja a los argentinos a una semana de las elecciones?

Simplemente invitarlos el 19 a construir ese país unido que necesitamos construir. Sé que tenemos problemas, no solamente no los niego, sino que trato de enfrentarlos todos los días. Pero entre un salto al vacío, por estar enojados, y asumir con responsabilidad que tenemos la tarea de unir a los argentinos, yo los invito a unirse. El 19 de noviembre cuando vayan a votar, van a haber dos boletas. Una es la bandera argentina, esa es la que nos une.

Qué es la Primera Entrevista Federal

La Primera Entrevista Federal fue una producción conjunta con casi 70 medios del interior del país, que se realizó en el búnker de campaña de Unión por la Patria, con periodistas presentes y otros que participaron de manera virtual.

Participaron diarios, canales de televisión, radios y portales, de 23 provincias en una entrevista de y para el interior, con la consigna de preguntar y conversar acerca de los temas de interés para el desarrollo federal y regional de la Argentina, de cara al futuro inmediato y de largo plazo.

La charla tuvo por objetivo acercar a Sergio Massa a las provincias desde sus propios medios de comunicación, con respuestas a los temas de interés reflejados en las realidades de los argentinos y argentinas a lo largo y ancho del país.

Durante el encuentro se abordaron temas como el Federalismo, el Desarrollo Regional, la Coparticipación, la Lucha contra el Narcotráfico, la Obra Pública, el Pacto Federal y Simplificación Tributaria, el Desarrollo de las Economías Regionales y el impulso de las nuevas oportunidades en materia minera, energética, turística y logística, a nivel federal.