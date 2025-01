Los Reyes Magos y los regalos, allá en la Neuquén pueblerina

Cada quien en este mundo de adultos tendrá los mejores recuerdos de los Reyes Magos . Yo los míos bien guardados y en días como el de hoy, los desempolvo y los traigo a la memoria para recordar de paso a aquella Neuquén de la infancia y a todos los regalos que me encontré tantos 6 de enero al despertar en las mañanas.

Mi niñez de clase media no me dio lujos, pero sí me hizo feliz con decenas de juguetes que hoy a la distancia, y a la vista de cualquier nene moderno, parecen reliquias perdidas en el pasado.