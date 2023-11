Los vecinos de 7 de Mayo no tienen agua y reclaman por las cloacas

Aseguran que reclamaron en la Municipalidad, pero no les dan respuestas. Piden que esto se solucione antes de que comiencen las temperaturas de verano.

Los vecinos del barrio 7 Mayo , se encuentran en una situación desesperante y es que, a pesar de que acaban de comenzar las temperaturas elevadas, ellos ya tienen problemas de presión de agua y casi no cuentan con el servicio. A esto se le suma la falta de cloacas y de señalización del sector.

Según explicaron, la zona más afectada es la de las 80 Viviendas. Allí, aunque han realizado diferentes reclamos, no han podido obtener soluciones. “Todos los que vivimos acá hemos llamado para que solucionen el problema. Yo he ido a las oficinas y nadie dice nada. Acá no hay soluciones”, contó uno de los frentistas en declaraciones con Canal 7 Noticias.