Los vecinos de Plottier tendrán Defensor del Pueblo

En 2019 agregó algunas modificaciones a la iniciativa y lo volvió a presentar y recién ahora, a poco más de un mes de que finalice su mandato se aprobó.

"En Plottier nosotros no tenemos ninguna Defensoría, no tenemos ninguna Fiscalía no tenemos Defensa al Consumidor, no hay ningún organismo ni público, ni privado que pueda actuar en en cuanto a defender al vecino", explicó la concejala a LMNeuquén.

El Defensor del Pueblo va a poder actuar cuando los vecinos denuncien inconvenientes con las empresas prestadoras de servicios, como de internet, luz o agua, problemas con la Municipalidad o entre vecinos.

Requisitos para ser Defensor del Pueblo

La flamante ordenanza estableció que la primera sesión ordinaria de la próxima gestión municipal que estará a cargo del intendente electo Luis Bertolini, en febrero del 2024 se conformará una comisión especial que se dedicará a llevar adelante la convocatoria a la postulación de candidatos para ocupar el lugar del Defensor del Pueblo.

Esa comisión especial tendrá únicamente 20 días hábiles para recaudar las postulaciones y la selección y designación del titular no podrá superar el plazo mayor a 20 días.

Una vez inscriptos deberán presentar la documentación respaldatoria de antecedes personales, culturales -preparación académica-, certificado de antecedentes nacionales, no debe encontrarse en el Registro de Deudor Alimentario, ni en el Registro Provincial de Violencia de Género, tampoco debe encontrarse en el registro de Infractores al deber de votar. Los postulantes deberán estar inscriptos en el padrón Electoral Municipal y ser mayor de 21 años. No es excluyente el nivel académico alcanzado.

Para elegir al flamante defensor del Pueblo de Plottier los postulantes deberán exponer sus propuestas en forma presencial ante la comisión especial, que será la encargada de evaluarlos y finalmente anunciar a la persona que ocupe ese cargo.

"No hace falta que el postulante sea abogado, yo siempre digo que tiene que tener proyectos, por ejemplo nosotros tuvimos un tremendo varón, que lamentablemente ya no está entre nosotros, como fue Don Gómez, Don Juan Gómez, que era docente y que fue un gran escritor, un trabajador de la cultura y un gran defensor de los vecinos. Hubiera sido hermoso que él esté en este cargo", consideró Torres San Juan.

La concejala destacó que "lo que califica es ese amor por la gente, esa pasión por la justicia y el ser un mediador, un cuidador, un defensor". "Un gran ejemplo fue Ricardo Rivas en Neuquén. Entonces creo que que aquí la figura del defensor tiene que ser alguien realmente que tenga un corazón dispuesto al servicio total a la ciudadanía y luego estará nutrido por abogados, administrativos, por gente que atienda al público . Se tiene que armar un equipo de trabajo, pero eso no no significa que esa persona necesariamente esté obligado a tener un título", aseguró.

La Defensoría del Pueblo de Plottier contará con un presupuesto propio y se manejará de manera independiente del gobierno municipal.