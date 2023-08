Luis Bertolini: "Plottier necesita una reparación histórica"

- ¿Creen que retendrán la conducción de la ciudad? ¿Cómo analizan el escenario electoral?

- Nosotros queremos sostener y continuar con todo lo que veníamos trabajando. Como secretario de Desarrollo Urbano me puse al hombro, junto con Gloria, todos los avances que se hicieron en materia de obras. En pavimento, plazas, mucho equipamiento para la ciudad y la idea es continuar con ese proyecto que veníamos desarrollando y profundizarlo, porque hay una relación diferente que se abre ahora con el gobierno provincial que queremos aprovechar para que la ciudad crezca.

SFP candidato Intendente Plottier Luis Bertolini (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

- Andrés Peressini fue muy crítico con la actual gestión, dijo que la ciudad estaba sucia y abandonada. ¿Qué respuesta tiene a eso?

- Yo creo que en realidad son temas menores. Reconozco que tenemos que avanzar un poco más, pero han habido muchos obstáculos para poder mantener la ciudad, sobre todo porque el Concejo Deliberante no ha acompañado la aprobación para tener maquinarias y equipamiento. Pero hay otros problemas coyunturales mucho más importantes que este que estaba mencionando el ex intendente. Y me refiero a los problemas de infraestructura que tiene la ciudad de hace 20 años, que no han sido resueltos ni en la gestión anterior ni en la otra. Me refiero a cloacas, a pluviales, que son las cosas que los vecinos padecen a diario. Y bueno, ahora estamos haciendo un esfuerzo importante por recomponer todas las calles debido a la tormenta que tuvimos. Así que sí, es probable que ahora haya calles inundadas, pero estamos trabajando para resolverlos rápido.

- ¿Cuáles son los desafíos del próximo intendente que asuma en Plottier, teniendo en cuenta estos problemas que todavía tiene la ciudad?

- De infraestructura básica en toda la ciudad, que nosotros los encaramos con Gloria Ruiz. Fueron algunos de los proyectos que fuimos a golpear puertas a Nación, porque no teníamos el respaldo para ese tipo de obras en la provincia. Me refiero a obras como desarrollo de obras pluviales, de pavimento, desarrollo de la ampliación de las plantas de líquidos cloacales. Son los proyectos principales en los cuales yo quiero centrarme, porque una ciudad que tiene cerca de 70 u 80.000 habitantes, con una planta de líquidos cloacales para 25.000 o 30.000 como máximo, no lo podemos permitir. Y continuar con esas gestiones para poder lograr que nuestra planta de líquidos sea acorde a la población.

- ¿Qué importancia tiene que Rolando Figueroa ser el próximo gobernador?

- Bueno, creo que es uno de los respaldos más importantes con los cuales yo cuento. De hecho, en todo este proceso de trabajo que venimos haciendo tengo muchas charlas con él y él está muy atento de todas las necesidades y estos temas básicos que hablamos. Me ha dado su apoyo en cuanto a que está convencido de que hay que resolver esos problemas de fondo. Ya se ha comprometido para un polideportivo para la localidad y 200 cuadras de asfalto para comenzar. Así que yo auguro un futuro muy progresista a la localidad, porque por primera vez se alinean el gobierno provincial, el municipal y un nuevo Concejo que acompañe la gestión. Esas tres patas forman un triángulo que es la figura que permite la gobernabilidad.

- Un tema recurrente es el reparto de la coparticipación ¿Está esto en la mesa con el gobernador?

Sí, es un tema que ya lo veníamos discutiendo con la intendenta. En su momento, ella convocó a los 7 diputados que había de Plottier y se solicitó que acompañaran en este tema de ver si se podía modificar la ley de coparticipación o gestionar una reparación histórica. En ese momento, cuando hubo que resolverlo en la Cámara, solamente uno de los diputados, que fue creo que Carlos Coggiola, el que se puso al hombro el tema y los demás no avanzaron mucho.

La ciudad ha crecido y gracias al esfuerzo que hemos hecho en la gestión, utilizando los fondos municipales, que son los fondos provenientes de los vecinos, creemos que hemos cumplido muy bien con esa administración porque se han pavimentado muchas calles troncales importantes, y hemos atacado algunos problemas como los espacios verdes.

Hay mucho más para hacer todavía, pero venimos en un camino ya transitado donde hemos avanzado muchísimo.

- Volviendo al tema de los recursos y la coparticipación ¿De qué manera Plottier puede hacerse de los recursos que le corresponderían por cantidad de habitantes u otros coeficientes?

- No solamente el tema poblacional. Claro, sí. La ley se basa exclusivamente en datos poblacionales y sí, hay un articulado por ahí que solicita que a la mesa se sienten todos los intendentes, todas las localidades. Creo que ese es uno de los puntos que hay que rever en la ley. Pero, de todos modos, también nosotros alguna vez hablamos de conseguir una reparación histórica, como han conseguido otras localidades. Si bien, mientras no se resuelva el tema de fondo, que es la ley o ajustar la ley, por lo menos que haya una intención de hacer alguna reparación que pueda poner de nuevo en valor este tema presupuestario tan importante que es el atraso que tiene la coparticipación.

SFP candidato Intendente Plottier Luis Bertolini (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

- ¿Y ese tema puntual está hablado con Figueroa?

Sí, también lo hemos hablado porque es uno de los puntos en los cuales se verá cómo se progresa en la ciudad. Si bien el gobierno provincial va a apoyar en obra pública la coparticipación tiene que ser acorde a la localidad.

- ¿Y qué puede esperar el habitante de Plottier de una próxima gestión si es que triunfa el oficialismo?

- Solucionar los problemas básicos de una ciudad que creció dispersa, que creció sin que haya sido acompañada con la infraestructura. Tenemos casi 22 kilómetros de costa al río sin tratar. Pluviales que están enganchados al sistema de Neuquén que hay que resolverlos con un proyecto diferente. No podemos asfaltar porque no tenemos las cloacas, así que a los vecinos les diría eso, que en mis objetivos, no solo como intendente, sino como arquitecto y como urbanista, está resolver los problemas básicos que necesita la ciudad en infraestructura.