"La gente acá sigue consumiendo, no veo que haya escasez de plata" , asegura con una sonrisa Ariel, mientras con su mirada recorre esta parte del Paseo de la Costa a la espera del llamado o el gesto de algún cliente que se deciden por "los mejores churros rellenos de dulce de leche de Neuquén". Ariel es uno de los vendedores ambulantes que diariamente recorre el paseo costero donde los neuquinos y vecinos de localidades cercanas se despliegan a la vera del río Limay . Los churros rellenos de dulce de leche, que Ariel como otros vendedores venden a 4.000 pesos la docena y 2.000 la media docena , son una de las tentaciones para una tarde de sol y calor frente al río.

ON - Vendedores ambulantes (3).jpg Lucas sale todos los días a vender cinco variedades de panes rellenos a quienes disfrutar de las jornadas calurosas a la orilla del río Limay. "La gente ya me conoce y sabe de lo bueno del producto que ofrezco", explica Lucas que ofrece el pan relleno a 2.500 pesos. Foto: Omar Novoa.

A pocos metros del puente que une la calle Río Negro con la Isla 132 donde unos adolescentes lo usan de trampolín para "clavarse" en las aguas del río, Marcelo instaló su mesita donde también ofrece sus churros como lo hace desde hace más de ocho años en los balnearios de la capital neuquina. Tiene los mismos precios que Ariel, hace un mes los tuvo que aumentar 1000 pesos "pero la calidad no cambia", aclara. Dice que le está costando vender la cantidad que vendía en otras épocas, "pero no me puedo quejar porque la gente sigue eligiendo mis churros".