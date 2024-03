Manicura, estética y barbería, lo más buscado por los jóvenes para estudiar

Eduardo Cabrera, estilista hace 40 años en la ciudad y director del INFEP contó a LMNeuquén que estudiar cursos de estética es una tendencia en auge entre los adolescentes, muchos de los cuales aseguró no tienen la constancia para hacer carreras de grado y buscan con este tipo de conocimiento poder salir a trabajar de manera rápida.

INFEP (5).JPG Maria Isabel Sanchez

Cabrera comentó que si bien su instituto, que cuenta con el aval del Consejo Provincial de Educación (CPE) siempre tuvo muchos estudiantes, a partir de la pandemia ese número creció. "Muchos chicos dejaron la escuela secundaria, los chicos de hoy se cansan y quieren cosas efectivas, rápidas y eso lo encuentran acá", aseguró.

El Instituto está ubicado en calle Sargento Vidal 169, entre Juan B. Justo y Carlos H. Rodríguez y tiene abierta la inscripción para los cursos del ciclo lectivo 2024 desde fin del año pasado por lo que ya quedan pocas vacantes.

INFEP (9).JPG Maria Isabel Sanchez

Cada vez más jóvenes se animan a estudiar

Todos los años participan de la Expo Vocacional que organiza el ministerio de Educación donde la oferta de sus cursos es una de las opciones que tienen Neuquén para estudiar.

Los cursos tienen una duración de entre 3 a 9 meses. Poe ejemplo la capacitación de peluquería dura 9 meses, de masajista 6 meses, manicura 4 meses, depilación tres meses, maquillaje 6 meses, barbería 6 meses, uñas esculpidas 9 meses, perfeccionamiento en corte 9 meses, cosmetología 6 meses, colorimetría 4 meses y cosmiatría 4 meses.

INFEP (4).JPG Maria Isabel Sanchez

"Aquí vienen estudiantes de diferentes años y con muy distintos estudios anteriores. Tenemos personas que solo terminaron la primaria hasta profesionales de la salud como médicos que buscan sumarle la parte estética a su atención", explicó Cabrera, quien agregó: "La estética corporal es muy buscada hoy, muchos médicos se están dedicando a la estética".

Cambios

Para el estilista y director del Instituto, otro punto importante en el porqué cada vez son más las personas que buscan capacitarse en estética es el del cambio de la mujer. "Yo recuerdo por ejemplo que mi mamá no se mostraba si no estaba maquillada, incluso hasta estando internada ella pedía a una de mis hermanas que la pintara sino no te dejaba entrar", recordó.

INFEP (10).JPG Maria Isabel Sanchez

"Luego de un periodo de varios años donde la mujer acostumbró en general a arreglarse menos, hoy de nuevo buscan mucho a las manicuras, las maquilladoras y estilistas", aseguró el peluquero, quien aseguró que por eso hoy en día los estudiantes que se reciben de estos cursos tienen "mucho trabajo" y "muy bien pago".

Cabrera recordó que años atrás las manicuras estaban en un rinconcito de las peluquerías y que hoy son un "boom". "Hoy no encontrás turno para hacerte las uñas, hay salones espectaculares dedicados exclusivamente a esto. Pasó a ser una revelación terrible y se cotiza, no es barato", aseguró.

INFEP (6).JPG Maria Isabel Sanchez

"En barbería también hay mucha juventud abocada, la peluquería cambió mucho, hoy en estos locales además sirven tragos, cervezas, cambió la forma de trabajar", destacó.

Los cursos comenzarán el 9 de marzo, y los interesados en inscribirse pueden acercarse de 10 a las 18 horas de lunes a viernes, o comunicarse al 2995026648.