Mapuches de Villa La Angostura denunciados por cobrar entrada y estacionamiento en la Cordillera

Los vecinos indignados expusieron la situación que ocurre en el sector de la Cascada Inacayal. Los precios varían según el vehículo y la forma de ingresar.

La temporada de verano en la cordillera de Neuquén registró una nueva polémica desatada por la denuncia de un grupo de vecinos que apuntó directamente contra los mapuches de Villa La Angostura . Esta vez, el caso involucra a la comunidad Paisil Antriao , quienes fueron expuestos públicamente por cobrar la entrada y el estacionamiento para ingresar a la Cascada Inacayal.

El hecho denunciado sucede en el sector del Belvedere , donde se inicia el sendero que conduce a la cascada y a distintos miradores naturales. Este camino es muy concurrido tanto por residentes como por turistas. Según argumentan los vecinos, se cobra a quienes visitan el lugar, incluso cuando se trata de una calle pública .

El conflicto entre las personas que viven en la región y la comunidad mapuche no es una novedad; se trata de una situación que se repite desde hace algunos veranos. La diferencia es que en ocasiones anteriores, el pago era “a voluntad”, en concepto de colaboración.

En este 2026, la realidad cambió. Se instalaron diversos carteles con tarifas fijas según el vehículo y la forma de ingresar.

cascada

¿Cuánto cuesta ingresar?

De acuerdo con el aviso colocado junto al resto de los carteles en la misma zona, el ingreso a la cascada en automóviles y motocicletas tiene un costo de $5.000, mientras que aquellos visitantes que deseen circular a bordo de su bicicleta deberán pagar $2.000. Además, los turistas o residentes que caminen a pie y tengan ganas o planes para recorrer el sendero, tienen que abonar un pago de $1.000 pesos por persona.

Según los vecinos, la novedad es que hasta la temporada pasada el ingreso para quienes llegaban caminando no tenía costo alguno. Este cambio fue uno de los principales motivos que provocaron la denuncia pública.

cascada inacayal 2

Los denunciantes afirman que el cobro se realiza sobre una calle pública, lo que genera el debate sobre la legitimidad de las acciones de la comunidad Paisil Antriao. Asimismo, exigen la intervención de organismos municipales o provinciales.

Un atractivo natural en la Cordillera

La Cascada Inacayal es un atractivo destino natural de Patagonia que está ubicado cerca de Villa La Angostura. Cada año, este lugar convoca a miles de turistas de todas partes por su belleza escénica y los senderos con los que cuenta. Por este motivo, los recientes cobros de parte de los mapuches desataron la indignación de los vecinos, ya que es un espacio “utilizado históricamente sin restricciones económicas” por los residentes locales.

Cabe destacar que este sector es administrado por ellos desde el verano del 2007. En aquel entonces, el inicio del cobro también encendió la alerta de los residentes enojados. En esa época, la Secretaría de Turismo se reunió dos veces con miembros de la comunidad para informar que esto era ilegal, pero no hubo un acatamiento.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial emitido por la municipalidad de la localidad. En tanto, los representantes de la comunidad Paisil Antriao, que administrarán el ingreso al sector, no han contestado ni hecho caso al escrache de los vecinos.