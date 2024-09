Marcelo Guagliardo tras el fallo histórico de Aguada San Roque: "Las responsabilidades políticas sabemos todos de quiénes son"

Dijo que la sentencia es un mensaje a los que administran bienes del Estado. "La política tiene la responsabilidad para que esto no vuelva a pasar nunca más".

“Las responsabilidades políticas ya sabemos todos de quién son. Acá lo que se ha condenado son responsabilidades penales. Y la política tiene la responsabilidad de que un hecho como este, no vuelva a pasar nunca más en nuestra provincia”, enfatizó el secretario general de ATEN, quien acompañó a las familias, como sindicato querellante de la causa.

Fallo histórico: ATEN va por una apelación

Entre los cinco culpables, hay tres funcionarios (hoy siguen en la gestión provincial ocupando otros cargos) que son Raúl Capdevilla (director provincial de Obras Contratadas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas) y Sergio Percat (inspector de obra). Pero el tribunal compuesto por Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo absolvió a Roberto Deza, subsecretario de Obras Públicas, que ha transitado varias gestiones de gobierno.

“Por supuesto que lo de Deza lo vamos a apelar, pero de eso se van a encargar los abogados”, dijo Guagliardo.

El líder de ATEN sostuvo que el juicio destapó un entramado que conectó a funcionarios del estado provincial, las empresas contratadas para hacer robras escolares y las muertes.

“Es dolorosísimo... irreparable, por las familias que hoy no están. Pero no ha sido en vano en términos de que no puede volver a pasar en Neuquén”, destacó.

Elogios a los abogados de la querella

Guagliardo destacó el trabajo que hizo la querella, en los abogados Emanuel Rosa Moreno, Diego Kosovsy y Federico Egea, más allá de la investigación del fiscal Gastón Liotard

“Se estuvo tres años para obtener esta resolución judicial, que permanentemente se remitía al trabajo que se hizo desde la querella. Desde los peritajes del licenciado Prueger, hasta el equipo que trabajó desde la Universidad de Comahue analizando el pliego (de licitación). Todos los elementos condujeron a esta condena que deja un precedente muy fuerte para los que administran los bienes del Estado. Y que tienen que cuidarnos, tienen que cuidar de los que vamos a una escuela, a un hospital, los que transitan cualquier obra pública en su vida", concluyó.