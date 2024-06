Marcelo Rucci, el "no invitado" a la reunión del MPN y Figueroa en Chos Malal

ROLO MPN 1.jpeg El gobernador Rolando Figueroa, durante el acto de lanzamiento de "La 27". No estuvo Marcelo Rucci.

Rucci sostuvo que veía bien una apertura del MPN al debate, tras la derrota con Figueroa el 16 de abril de 2023, pero consideró que no suma el armado de agrupaciones, que fragmentan aún más el derrotado espacio del partido fundado por la familia Sapag.

Marcelo Rucci: "Las agrupaciones dividen"

El sindicalista dijo que no está para hacer catarsis y creyó que el encuentro se trataba de “apuntar para adelante”, y no para apoyar a una agrupación, que en este caso es “La 27”, que tiene como objetivo respaldar la reelección de Figueroa.

Incluso advirtió que hubo otros referentes del MPN que no fueron invitados y que se impusieron en las elecciones municipales con el partido, como el caso de Mariano Gaido en Neuquén, Norma Sepúlveda en Rincón de los Sauces y Carlos Koopmann en Zapala.

“Nosotros habíamos entendido que era una apertura y lo veíamos bien, nos convocamos todos a charlar. Porque ya hoy no tiene sentido hacer catarsis, ni pelear, qué vamos a lograr. Yo entendí que era para apuntar para adelante”, expresó.

El encuentro en Chos Malal fue organizado por un sector del MPN, en este caso por el exintendente Hugo Gutiérrez, quien en su segundo mandato en la ciudad no pudo dejar a su sucesor, Diego De Vega. Es una localidad que Figueroa conoce bien y donde todos los referentes del MPN han trabajado para él, en algún momento.

Pelea por el senador: ¿Y Rucci?

Marcelo Rucci se mostró molesto por el objetivo del encuentro, donde ya había una temática cerrada, y que era la de juntar músculo político alrededor de Figueroa, y que el MPN se “neuquinice”, como el lema del partido de concertación del gobernador.

De fondo también hay otro punto que aqueja al sindicalista petrolero, que viene de un duro golpe personal y político tras el fallecimiento de Guillermo Pereyra la semana pasada.

Y es que es Rucci es uno de los que aspira a ser candidato a senador en 2025, en un contexto donde Figueroa y Gaido, los dos hombres de mayor peso en la política neuquina, ya firmaron un acuerdo para que los dos partidos, Comunidad y parte de la militancia emepenista alrededor de la herramienta Primero Neuquén, vayan juntos en las elecciones legislativas.

Este contexto le pone una piedra en el camino no solo de Rucci, sino de la línea Azul y Blanca petrolera, fundada por Pereyra.

Rolo Figueroa y Marcelo Rucci.jpg Figueroa y Marcelo Rucci se conocen bien del MPN. El gobiernador está armando un frente más amplio con el partido provincial adentro.

“Resulta que cuando nosotros dijimos que íbamos a ir salieron a decir que no estábamos invitados porque era para formar una agrupación pidiéndole para que el gobierno... me parece que en el MPN, y creo que en la política ya se terminó la época de las divisiones”, sostuvo Rucci.

Indicó que en la situación en la que está el MPN “es un momento de sumar, no de seguir restando y se convoca a los perdedores, en definitiva porque quieren seguir estando”.

Entre los oradores de la jornada estuvieron el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Salonitti, los ex intendentes de Senillosa y Aluminé y actuales legisladores provinciales del MPN, Patricia Fernández y Gabriel Álamo. También el ex vicegobernador Federico Brollo.

Lo peor que le está pasando al MPN es este silencio. Nosotros hemos trabajado muchísimo, de hecho somos dentro del partido, los que ganaron y no fuimos convocados. Yo tuve la oportunidad de hablar con Mariano (Gaido) y me dice si me han llamado, porque a mí no me han llamado - Marcelo Rucci Lo peor que le está pasando al MPN es este silencio. Nosotros hemos trabajado muchísimo, de hecho somos dentro del partido, los que ganaron y no fuimos convocados. Yo tuve la oportunidad de hablar con Mariano (Gaido) y me dice si me han llamado, porque a mí no me han llamado - Marcelo Rucci

Figueroa, más allá de MPN y los partidos, necesita de los intendentes en la cruzada por su reelección, a quienes está convocando en este juego de la política, donde en el medio se mezclan los apoyos, los fondos de la coparticipación y el auxilio financiero a los “ahorcados”.

"Hoy se busca la comodidad y no de dignidad. Como en la política y en el gremio, creo que se equivocan en eso, el partido no ha convocado", dijo el sindicalista petrolero.

El "silencio" del MPN

En este sentido, Rucci dijo: “Lo peor que le está pasando al Movimiento Popular Neuquino es este silencio. Porque nosotros hemos trabajado muchísimo por el MPN, de hecho somos dentro del partido, los que ganaron y no fuimos convocados. Yo tuve la oportunidad de hablar con Mariano (Gaido) y me dice si me han llamado, porque a mí no me han llamado, no, a mí tampoco... en este silencio no sé para dónde apuntan”.

El líder del Sindicato Petrolero dijo que más allá de la molestia, no se quedará de brazos cruzados en las elecciones del 2025.

“Estamos hablando con compañeros, con otra gente, porque nosotros no vamos a quedar afuera de esto”, dijo y apuntó muy crudo contra el diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, hoy un aliado de Figueroa. “Hoy el representante en diputados del MPN va en contra de los intereses de los trabajadores”, concluyó.