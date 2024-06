Rolando Figueroa, Mariano Gaido y un acuerdo político mirando más allá del 2025

Alianza Figueroa- Gaido 2025 (14).JPG Maria Isabel Sanchez

Las travesuras de Rolo y Mariano

Los más ansiosos salieron presurosos a tratar de averiguar quién sabía y quién no, sobre la “travesura política” que acababan de cometer Rolo y Mariano.

Mientras ellos lucían sonrientes y colmados de placer, algunos de los “preferidos y preferidas” salieron, termómetro en mano, a medir la graduación alcanzada por el anuncio realizado y entre líneas, indagar sobre ese grupo selecto de personas que pudiera haber estado al tanto de la movida de ajedrez presentada en sociedad el mediodía del sábado.

Luego de recorrer los “espineles” gardelianos y marianistas llegaron a la conclusión de que el acuerdo de principio a fin, solo fue compartido y construido entre ambos.

Alianza Figueroa- Gaido 2025 (16).JPG Maria Isabel Sanchez

Una señal muy fuerte de compromiso y respeto mutuo, cuya reserva, dejó afuera incluso a las personas de mayor confianza de ambos referentes políticos.

¿Qué significa el acuerdo alcanzado el mediodía del sábado?

Apelamos a la experiencia y sabiduría de nuestro amigo, ya jubilado, ex asesor en materia de comunicación de los últimos tres gobernadores, previos a la actual gestión. “Estamos ante el surgimiento de un nuevo liderazgo político en la provincia, así como la consolidación de todo el trabajo que el Intendente, Gaido, está concretando en la ciudad”, arranca nuestro analista mientras nos invita a observar el amarillo y ocre de las arboledas, presentes ante nuestros ojos. “Figueroa no ha perdido sus formas de hacer política y construir. Va a fondo, como cuando arranco en Huinganco como intendente. Gaido tiene un perfil similar. Son dos constructores natos y se conocen desde hace muchos años. El acuerdo, era muy esperado no solo por algunos actores de la política neuquina, sino, también por el empresariado local y nacional con intereses en Vaca Muerta”, agregó.

Alianza Figueroa- Gaido 2025 (8).JPG Maria Isabel Sanchez

“El proyecto de Mariano Gaido, es al de Rolando Figueroa; como lo fue el de Horacio “Pechi” Quiroga, al MPN gobernante”, indicó. “No se trata de un acto de sometimiento. Estamos ante un acuerdo político de gran alcance que transparenta los intereses de ambos. Antes del arribo de estos dos dirigentes al Poder, los acuerdos se sellaban, pero no se hacían de cara a la sociedad. Lo del sábado ha sido muy importante por la forma y el modo en que lo anunciaron”, agregó.

El nuevo líder de la manada

Figueroa asoma en el firmamento neuquino como el nuevo líder provincial que aglutina expectativas en un vasto arco de la política. El MPN disidente lo empujo a ir por afuera del partido provincial para intentar convertirse en gobernador de la provincia junto al acompañamiento de radicales, peronistas, kirchneristas, socialistas y libertarios; aglutinados todos ellos en el gran paraguas del Frente Neuquinizate.

Lideró y llevó a la victoria a una gran mayoría de los espacios políticos opuestos al MPN gobernante. A un año y un mes de aquella gesta, Figueroa comienza a desandar el camino hacia su reelección. Para ello, sabe que tiene que pasar la cita electoral de las legislativas nacionales del año próximo.

Alianza Figueroa- Gaido 2025 (10).JPG Maria Isabel Sanchez

Con Gaido, inició ese camino. Suma músculo político en defensa de los intereses de la provincia y de los vecinos de la capital provincial. “Se paran de manos” frente a la voracidad del modelo “recaudatorio” del gobierno nacional y “advierten” sobre la necesidad de estrechar filas y caminar “todos juntos” en defensa de los intereses neuquinos.

La importancia de Mariano Gaido

El “lord mayor” capitalino madrugó al resto de sus primos emepenistas. Ni bien arribó a la provincia, luego de tres semanas de descanso, el primer acto público que lo tuvo como protagonista fue el de la firma del acuerdo político con el gobernador, Rolando Figueroa.

Lo hizo 48 horas antes del encuentro del lunes en Chos Malal, adonde acudirán referentes del MPN de distintas localidades de la provincia.

Alianza Figueroa- Gaido 2025 (6).JPG Maria Isabel Sanchez

Desde allí saldrá una declaración similar a la del acuerdo sellado en Neuquén capital. Solo habrá una diferencia. Gaido sumó al Frente Neuquinizate a su partido Primero Neuquén y los espacios políticos que actúan en la comuna y son parte del actual gobierno de la ciudad; mientras que los que participen del encuentro en el norte, sacarán un documento de respaldo al gobierno provincial y darán su compromiso de sumarse al Frente Neuquinizate desde una estructura que aún no tiene nombre ni referentes.

Nadia Márquez, ausente y distante

De cara a los comicios legislativos nacionales que son parte del Frente Neuquinizate, la posición de los libertarios es una gran incógnita. Al menos la pastora Nadia Marquez, actual legisladora nacional identificada con el gobierno nacional, ha dado muestras de pretender liderar el espacio político libertario en la provincia. De ser así será la primera escisión de la matriz originaria del Frente Neuquinizate.

La diputada Márquez, fue una de las ausentes en el acto del MNBA.

Marcelo Rucci y Carlos Koopmann, con vuelo propio

Y si de ausencias se trata. En Chos Malal, habrá varios ausentes, entre los que se destacan el intendente de Zapala, Carlos Koopmann; y el máximo referente de la Agrupación Azul y Blanca, y secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci.

Ambos tienen excelente relación con Figueroa, pero por tener vuelo propio habrían sido dejados de lado a la hora de las invitaciones a la misa norteña.

rucci2.jpg

Koopmann, decidido a construir su liderazgo desde el centro de la provincia, ameniza encuentros gastronómicos con el gobernador, cada vez que este anda de paso hacia el norte o sur de la provincia. “La relación es de amistad de años y saben de los kilates políticos de cada uno. Carlitos no necesita participar de ese tipo de encuentros y es bastante perezoso para sacarlo de Zapala si las cuestiones no son de importancia para su ciudad”, señaló uno de los asesores del intendente zapalino.

Los “celos” petroleros

Por el lado del “cacique” petrolero, la cuestión no parece tan sencilla. Los petroleros, por idiosincrasia, son celosos de los lugares que ocupan y de los aportes que han realizado al MPN y al actual gobernador de la provincia. Por eso hay cierto malestar en las filas de la Agrupación Azul y Blanca.

A tal punto que han decidido participar de las elecciones legislativas del año próximo. Al menos así lo dejó trascender Rucci, durante una entrevista que concediera el sábado al programa Al Final De Todo que se emite por LU5 AM600.

“Por adentro o por afuera, nuestro sector va a ir con candidatos propios”, deslizó uno de los dirigentes de peso de la agrupación petrolera con acceso directo al Piso 4 de la coqueta torre del sindicato de Petroleros Privados.

El PJ nacional iría por Rucci

Faltos de referencias locales, con chances electorales, dirigentes del PJ nacional habrían tomado contacto con Rucci.

Fue durante la jornada en que se conoció el deceso del ex secretario general de los petroleros, Guillermo Pereyra.

Desde aquel día comenzaron a gestarse encuentros y cruces de mensajes por WhatsApp, explorando la posibilidad de intentar una cruzada similar a la que realizaron con éxito con Pereyra, cuando en la elección parlamentaria nacional del 27 de octubre del 2013 se convierte en senador nacional propinándole una dura derrota a los candidatos del MPN gobernante.

Marcelo Rucci.jpg

Los diálogos telefónicos pasarán a reuniones concretas a realizarse, a principios de semana, en Buenos Aires y, sobre el fin de semana, en la capital provincial. Los petroleros en medio del duelo por la pérdida de uno de sus líderes, levantan su guardia y se aprestan para comenzar a dar pelea.

Sin calendario electoral a la vista y con acuerdos sellados de largo alcance, la política neuquina ya comienza a mover sus músculos de cara a los desafíos del año 2025 y de las provinciales del 2027.