Marcos Koopmann repasó su gestión: "Dejo una Legislatura en orden"

En una visita a los estudios de LU5 , el vicegobernador destacó las leyes más importantes que se sancionaron durante sus cuatro años de gestión, en un período marcado también por la pandemia de coronavirus, que obligó a los mandatarios no solo a adaptarse al trabajo remoto, sino a dar respuesta a demandas muy diferentes a las que atraviesan la agenda cotidiana de la población.

"Cuando nosotros llegamos a la Legislatura en el año 2019, entendíamos que la Legislatura tenía que ser abierta, que tenía que ser federal y tener una participación activa en el desarrollo ciudadano. Lo logramos, estoy convencido y contento de todos los pasos que pudimos dar en forma federal, por primera vez, las comisiones de la Legislatura tuvieron radicación en un montón de localidades del interior de la provincia", señaló Koopmann sobre la necesidad de descentralizar el trabajo legislativo fuera de Neuquén capital.

marcos koopmann lu5.jpg El vicegobernador Marcos Koopamann hizo un balance de su gestión al frente de la Legislatura.

"Estuvieron en Andacollo, estuvieron en Junín de los Andes, estuvieron en El Chocón, estuvieron en Aluminé, por citar algunas ciudades que recorrieron los diputados escuchando a las propuestas de los vecinos y las familias de cada una de esas localidades. Después, cuando decíamos federal, era interactuar con los distintos municipios, las distintas organizaciones sociales. Pudimos participar con las asociaciones civiles, de más de 40 localidades de la provincia de Neuquén, con más de 41 municipios activos en distintos programas y este es el camino que nosotros estábamos convencidos que había que llevar. Lo logramos", agregó.

La pandemia de coronavirus los desafió pero también los ayudó a acelerar el proceso de despapelización, que tuvo un saldo positivo para el medio ambiente, ya que la Legislatura consiguió ahorrar 13 toneladas de papel. "Y generó también transparencia; porque hoy todos los procesos administrativos y procesos legislativos se pueden seguir a través de la vía web, una licitación, una compra, una adjudicación, una rendición de cuentas, un proyecto de ley", aclaró.

Las leyes más importantes de su gestión

Koopmann consideró que tuvo resultados positivos al liderar el proceso de acercar la Legislatura a la ciudadanía, porque antes se la consideraba como una entidad muy alejada de la sociedad. Además, destacó el trabajo para generar consensos y conseguir la sanción de leyes importantes, incluso cuando su bloque, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) era minoritario en la composición del cuerpo, con sólo 9 bancas.

"Nos tocó llevar adelante un bloque que era minoritario, solo 9 diputados del MPN, y a partir del diálogo y el consenso en ese trabajo que me tocó presidir, logramos sancionar leyes muy importantes, por ejemplo, la reducción del impuesto a las ganancias de los trabajadores públicos de la provincia de Neuquén, generar la ley de empleo y emprendedurismo para los jóvenes , el fondo de estabilización y desarrollo, el boleto estudiantil gratuito que estoy convencido que es histórico en la provincia de Neuquén y en la República Argentina, que los jóvenes puedan acceder a un boleto estudiantil gratuito a todos los niveles educativos; por citar la ley de la Zona Franca Zapala, la ley Pyme o la del Compre Neuquino donde las empresas neuquinas tengan mayor incidencia y mayor participación en la cadena de valor de los hidrocarburos. Y eso se logró con el diálogo y el consenso, era todo un desafío", afirmó.

SFP Marcos Koopmann (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Sin embargo, afirmó que quedaron algunos aspectos pendientes, con leyes claves que no llegaron a ser sancionadas durante su gestión. Entre ellas, mencionó la importancia de hacer una reforma del Código Procesal Civil y de Familia, ya que hace falta una normativa que se adapte a las necesidades actuales de las familias neuquinas y que agilice los procesos judiciales.

"Estamos atravesando un montón de conflictos de familia, de género, de violencia, hoy, y necesitamos un Código moderno que se adapte a estos tiempos que estamos viviendo, como el Código Civil y Comercial. El Procesal Civil y Comercial no puede ser que tenga más de 50 años. Estamos viviendo en la era digital y estamos trabajando con un código de más de 50 años", expresó.

A su vez, señaló que hace falta avanzar en una normativa que genere marcos regulatorios para dar mayor claridad y transparencia sobre la prestación de servicios públicos esenciales. Agregó que muchas veces se habla de la creación de entes reguladores pero no de los marcos necesarios. "El marco regulatorio bien hecho tiene que contemplar cómo se establece la tarifa que va a pagar el usuario o el vecino de la provincia de Neuquén, ya sea de luz, de gas, de transporte, de servicio de cloacas; y esa tarifa se tiene que discutir en audiencia pública", indicó.

El cambio que necesita la política

El vicegobernador afirmó que va a quedarse a vivir en la provincia de Neuquén, aunque su trabajo estará ahora vinculado en el sector privado. "Tengo ofertas en el sector privado y voy a estar entre Neuquén y Zapala", dijo y agregó que "por haber tenido un traspié no me voy a retirar de la provincia que es donde nací, me crie y tengo a mis seres queridos" en relación a la decisión de otros referentes, como el presidente Alberto Fernández, de radicarse en España.

marcos koopmann legislatura (1).jpg

Aunque afirmó que no va trabajar en el sector público con un cargo, expresó que seguirá haciendo su aporte para el desarrollo de Neuquén. Indicó que la política y los políticos deben reformularse para poder interpretar los cambios de la sociedad. "Me veo trabajando desde lo político, el MPN tiene una historia pero hay que hacerlo desde otro lado, la sociedad ha cambiado, el MPN le ha dado mucho a la provincia pero para poder volver a aportar como oposición o como oficialismo, tiene que cambiar su forma de hacer política y su vinculación con la sociedad", aseguró.

"Tenemos que interpretar los cambios que vienen y ahí surgen la nueva forma de hacer política, si seguimos en el mismo camino y con las mismas formas que veníamos, no vamos a tener ni un buen resultado electoral ni a aplicar las políticas públicas para que esa sociedad nos dé una oportunidad", reflexionó. Agregó que cada referente del espacio va a tomar decisiones personales en relación a su vínculo con el nuevo gobierno, pero aclaró que el MPN debe aprender a hacer oposición y "hacer las cosas distintas, porque si seguimos haciendo lo mismo, no nos va a ir bien".