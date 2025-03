María Emilia Soria ve a Río Negro sin fuerza: "Neuquén avanzó y nosotros nos quedamos"

Embed

La Ruta 22

Y dentro de la mirada sobre el desarrollo dispar de las provincias del norte patagónico, la intendenta también analizó la situación de la Ruta 22, que lleva casi 15 años en obra y que en el tramo que atraviesa Roca (Sección III) está paralizada desde hace más de una década.

“Se hablaron muchas burradas esta semana”, afirmó, en alusión a declaraciones que hicieron referentes de La Libertad Avanza, entre ellos la diputada Lorena Villaverde y el titular de Vialidad Nacional en la provincia, Enzo Fullone.

“Les recuerdo a los funcionarios que hubo 18.000 firmas acompañando el reclamo. No fue el intendente, tengan memoria. Fueron 18.000 firmas contra un proyecto que había sido elaborado a 1.200 kilómetros de Roca en una oficina en Buenos Aires”, dijo con respecto a la postura que se manifestó en la audiencia pública realizada el 31 de agosto del 2017.

“En la audiencia la mayoría de los vecinos manifestó que no quería ese proyecto”, continuó antes de detallar qué se hizo a partir de ese escenario. “Se presentaron tres proyectos alternativos. Pero estamos viendo pasar ya a cuatro gobiernos nacionales, algunos de mi propio signo político, con los que también me he peleado, y la ruta no se termina”, planteó.

Ruta 22 aerea

Rechazo por ahorro

En esa parte de la entrevista fue incisiva al asegurar que una de esas opciones propuestas desde Roca, no fue tomada en cuenta en Buenos Aires “porque les hacía ahorrar plata”.

Repreguntada sobre esos dichos, agregó que “alguien quería gastar mucha plata y de hecho, se gastó”, por los movimientos de suelo realizados en la etapa inicial.

Soria también se mostró molesta con las actuales autoridades de Vialidad Nacional porque “el proyecto que me mostró Fullone es el mismo que presentaron hace 15 años atrás”.

“Del otro lado de la Ruta 22 hay vida, hay barrios y tenemos que respetar esa conectividad de la ruta”, insistió la mandataria, alentando a realizar un reclamo conjunto con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, para destrabar la continuidad del proyecto de ampliación.