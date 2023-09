María Zysman: "Las causas del bullying son el odio, la envidia y el sentimiento de poder"

Referente de la temática bullying cuando a mediados de los años ‘90 no se hablaba de eso pero las problemáticas crecía en las aulas sin tener un nombre específico, la psicopedagoga y directora de la Asociación Libres de Bullying, Maria Zysman , brindó el viernes una serie de charlas y talleres sobre la temática destinados a alumnos y docentes de la escuela Jean Piaget de esta ciudad.

En diálogo con LMNeuquén , Zysman subrayó que el taller dirigido a los alumnos tuvo como objetivo abordar las cuestiones previas al bullying. “Hay situaciones que no son bullying pero duelen mucho, por ejemplo la burla fuera de contexto, los apodos que no son disfrutados, los malos modos para pedirse las cosas, entre otras que dañan la forma de vincularse” , explicó.

Destacó la importancia que tienen estos encuentros con los alumnos de las escuelas con la finalidad de conocer “qué sienten cuando son nombrados de determinada manera, cuando no quieren hacer lo que todos están haciendo y no poder defender posiciones distintas y no ser tildado de alguna manera por defender esta postura”.

Por otra parte, consideró que los docentes tienen temor a la hora de intervenir o no en una situación de bullying. “Existen familias que desconfían de las acciones del docente y de la escuela. Los padres consideran que la escuela no hace lo que tienen que hacer con sus hijos, por lo tanto aparece una especie de culpabilización mutua que deja a los chicos completamente desamparados, perdidos y sin referentes”, expresó.

Un informe reciente precisó que 1 de cada 4 alumnos entre 10 y 18 años manifestó tenerle miedo a algunos de sus compañeros. Zysman prefiere ser cauta a la hora de difundir este tipo de informes “ya que eso puede provocar que la familia tenga miedo de mandar a sus hijos a la escuela”.

Al ser consultada sobre la mayor utilización de las redes sociales por parte de los chicos en la actualidad, precisó que “se perdieron ciertos hábitos de convivencia presencial”. “A veces ocurre que uno entra al aula y hay 25 chicos hablando juntos de temas distintos, y en ese contexto no hay comunicación posible es como si se manejaran en grupo de Whatsapp, nadie está siguiendo una conversación”, sostuvo

Consideró que es importante en el ámbito educativo preguntarse por qué un chico expresa temor en ir a la escuela. “Un chico puede tener miedo de ir a la escuela porque tiene miedo a los contenidos, a la maestra, a un perro que ladra a la vuelta de la escuela, a la reación de los padres cuando trae el boletín, a su propia fantasía respecto del aprendizaje. No necesariamente le tiene miedo a un bullying. Creo que hay que desarmar eso, no porque no exista el bullying, claro que existe y es doloroso, pero hay chicos que la pasan realmente mal por otras cosas y también deben ser abordadas estas realidades”, explicó.

Otro de los temas que subrayó fue el de la importancia que le dan los adolescentes a su imagen, “sobre todo la imagen que ellos reflejan en las redes”. Zysman resaltó que observa “una presión enorme por tener un cuerpo determinado para mostrarlo en las redes sociales”. Explicó que las causas del bullying están en el odio, en la envidia, en el sentimiento del poder y en la rivalidad. “El cuerpo del otro me sirve como excusa para avanzar con mi odio y llevar adelante acciones de destrucción”,

Por último, explicó estar alertas ante situaciones que pueden desencadenar en un acoso escolar. “El ambiente de un aula donde hay bullying se corta con un cuchillo, no es un clima feliz de convivencia, se nota que algo pasa desde que un chico levanta la mano y se ríen todos”. Puntualizó que cuando un chico no encuentra palabras para decir lo que le pasa, “lo transmite a través de la conducta, del cambio de estado de ánimo y hábitos, son chicos apagados, tristes. No podemos adelantarnos a decir que sufre bullying pero algunas preguntas como docentes y como padres se nos tienen que abrir”.

Dos libros como herramientas

María Zysman es autora de los libros “Bullying. Cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar” y “Ciberbullying. Cuando el maltrato viaja en las redes”. Sobre la nueva edición del primero de los libros mencionados, comentó que es una reedición del que publicó en 2014. “Está actualizada y revisada en función de los nuevos contextos, de las nuevas tecnologías, las mismas que ya se usaban en esa época, pero con nuevas intervenciones posibles”, explicó la especialista sobre este libro que brinda herramientas para ayudar a padres y docentes.