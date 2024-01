"No vamos a parar la obra pública de ninguna manera", sentenció Gaido esta mañana durante un recorrido por el Distrito 3. Dijo que ante el retaceo de la Nación de no enviar fondos para infraestructura se ejecutarán con fondos municipales. Además, indicó que los terrenos se entregarán en marzo y anunció que en este 2024 se comenzará a desarrollar 4 mil lotes más para dar una solución planificada a la problemática habitacional.

Tras recordar que desde que comenzó esta política no se produjeron tomas de tierras en la ciudad de Neuquén, Gaido marcó nuevamente su postura en cuanto a la decisión del gobierno nacional de retirar fondos para infraestructura porque “no hay plata”: "No dormí muchas noches viendo de qué manera podía dar esta noticia. Es una responsabilidad muy fuerte poder brindar estos lotes y decir palabra cumplida, y retirar fondos para obra pública para la ciudad de Neuquén me parece injusto".

lotes gaido (3).JPG

"En Buenos Aires subsidian el 85 por ciento del transporte público, en el obelisco lo hacen muy fácil, tienen el acompañamiento del gobierno nacional siempre y nosotros les damos el gas, la luz y el combustible, y si no fuera por los neuquinos este país no funciona. Son recursos que nos corresponden, pero no vamos a parar la obra pública si no los recibimos", sentenció y detalló que son mil millones de pesos los que le debe Nación a la ciudad de Neuquén.

También destacó la importancia de un Estado ordenado para llevar adelante obra pública: "Nosotros no tenemos endeudamiento, tenemos las cuentas en orden y cumplimos en tiempo y en forma cada uno de los compromisos". Y recalcó que “todas estos lotes con servicios se llevarán adelante de ahora en más con presupuesto propio municipal”.

"No permito que se metan con lo nuestro y tampoco permito que pararemos una obra que tiene muchas ilusiones de familias neuquinas", resaltó tras anunciar el desarrollo de 4 mil lotes que serán licitados en abril, y en este sentido le pidió a los beneficiarios presentes que cumplan con la cuota de manera responsable "porque esto nos ayuda en poder continuar estos proyectos que son una gran esperanza para las familias neuquinas". Además aseguró que Neuquén es el único municipio que continúa con la obra pública.

ON - loteo social Gaido (5).jpg Omar Novoa

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, explicó que la "financiación de los lotes con servicios es actualizada sobre el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, un índice que en algún momento llegó a un 19 por ciento mensual de actualización del valor de la cuota por lo que si seguimos con ese índice vamos a caer en una recesión de pagos y el recupero del 92 por ciento no va a ser tal y no vamos a poder reinvertir en el Plan Dale Gas, la regularización de asentamientos o en otras obras".

En este sentido, comentó que el intendente decidió que se cambie al índice Casa Propia que tiene una variación menor "y así todos van a poder pagar la cuota y eso es muy importante".

En cuanto a las cuestiones técnicas para la entrega de los lotes, Zapata explicó que "hay varias etapas para llegar a la entrega, primero está la firma de los contratos con el municipio, para que cada uno acuerde que cuál es la forma de pago, entre otras cosas, y una vez que sean entregadas las tierras podrá comenzarse con la construcción".

A su vez, comentó que junto con la adjudicación, los beneficiarios que quieran pueden acceder gratuitamente a planos de dos prototipos de viviendas realizados por profesionales del IMUH "para que no tengan que gastar en una primera etapa en un profesional" .