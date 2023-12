Martes con protestas en pleno centro de Neuquén: qué reclaman

Respecto a los trabajos que cayeron, explicó que son contratos políticos por un año pero que "estuvieron hasta el 16 de diciembre trabajando, se supone que la planta política se cayó el 10, pero ellos tuvieron que seguir trabajando, nadie les aviso nada y no reciben respuestas tampoco".

Además, indicó que no son puesto políticos, "son trabajos que se pierden en el EPAS, que son esenciales, puestos claves y gente que en este momento no tiene laburo, están en la calle".

También especificó la cualidad de los puestos de trabajo de los contratos que cayeron, que van desde mantenimiento, operarios y técnicos e insistió: "Hay vaciamiento, no ha entrado gente, cada vez somos menos. No tenemos presidente, no tenemos firmas, los chicos no pueden hacer horas porque no tienen nadie que se las autorice".

La convocatoria se llamó bajo el tema "basta de incertidumbre en el EPAS" y dentro de los ítems de reclamos manifestaron la necesidad de recursos para poder seguir prestando en servicio de agua potable y saneamiento, que se materialice el ingreso de persona, que se avance con los concursos de ascenso y por último estabilidad laboral y cumplimiento del convenio colectivo.

"Estamos funcionando como podemos", finalizó Azúa.

Estatales también van a Casa de Gobierno

A través de un comunicado de prensa, trabajadores de distintos dispositivos de la Subsecretaría de Familia reunidos en Asamblea en ATE, fueron convocados ante la incertidumbre y falta de respuestas de las nuevas autoridades de la institución.

En dicha asamblea resolvieron movilizar a Casa de Gobierno exigiendo "ningún desmantelamiento de los dispositivos que realizan tareas permanentes en el marco de las leyes vigentes (2302, 2785, entre otras)", "continuidad de todos los contratos eventuales de las y los trabajadores de los dispositivos" y "garantía de los recursos para el funcionamiento de cada lugar de trabajo".

Se encuentran apostados en la calle La Rioja entre Roca y Belgrano, porque lo que el tránsito está interrumpido en esa cuadra.