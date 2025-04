¿Más días de descanso para los petroleros? Se reflota un viejo reclamo en medio del paro

En Vaca Muerta hay una bomba de tiempo que se llama cansancio laboral para los petroleros. No lo dicen solo las estadísticas del gobierno ni las planillas de Excel de las operadoras. Es una planteo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa , que viene con este reclamo hace años y que ahora lo plantó firme en la última asamblea en Añelo, más allá de los salarios y las condiciones laborales.

La idea no es nueva, pero en el contexto del paro general convocado por la CGT este jueves , cobró otro peso. Los petroleros adhirieron y volvieron a poner sobre la mesa un cambio que puede transformar la dinámica del trabajo en la industria. Esto implica pasar a un régimen 7x7, es decir, siete días de trabajo por siete de descanso.

Asamblea Petroleros Rucci (4).jpg Una asamblea de petroleros en Añelo. No solo piden mejores salarios y condiciones laborales, sino también un cambio de régimen para más descanso.

Pero según las estadísticas que el propio sindicato petrolero manejan internamente, entre el día 11 y 12 de trabajo empieza a notarse un patrón peligroso. Es la teoría del "trabajador cansado" en los yacimientos, sobre todos los que realizan servicios especiales. Ahí empiezan a fallar los reflejos, a omitirse protocolos, y lo peor es que aumentan los riesgos de accidentes. Algunos de ellos, fatales.

Petroleros cansados: "No vamos a entregar la vida sin sentido"

"No vamos a entregar la vida de nuestros compañeros a una explotación sin sentido. Nuestro compromiso es con nuestra gente; lo más importante son nuestros compañeros. Vamos a seguir creciendo y desarrollándonos, pero siempre respetando las condiciones necesarias para que el trabajador sea tratado como lo que es: una persona, no una máquina”, expresó Marcelo Rucci, secretario general del sindicato petroleros, en la previa a la asamblea en Añelo.

Según indicó el portal Econojournal, el sindicalista mantendrá una reunión con las operadoras petroleras, que se podría concretar en el transcurso de estos días. El objetivo del encuentro será un cambio en el régimen de los trabajadores para que sea un diagrama de 7 días de trabajo por 7 días de descanso.

"Flexibilizan las medidas de seguridad, rompen los consensos que con tanto esfuerzo supimos construir entre las partes y empujan a los compañeros a realizar múltiples tareas, aumentando exponencialmente los riesgos de accidentes graves y muertes. Ya hemos perdido vidas por esta ambición desmedida. ¿Cuál es el límite? ¿La rentabilidad o la vida? ¿El récord de producción o el bienestar de nuestros pueblos y el cuidado del medioambiente?", sostuvo el sindicato petrolero.

Asamblea Petroleros Rucci (9).jpg

el sindicato petrolero no es la primera vez que planteará un cambio en el régimen laboral. Ya lo hizo con las seguidillas de accidentes en los últimos años. Sobre todos, luego de algunas muertes resonantes.

“Un trabajador está durmiendo a las dos de la mañana y lo llaman por una válvula; no sabe en qué condiciones está el problema, ni el check list, ni los materiales, ni conoce las instalaciones. ¿Entonces cómo no van a pasar estos temas que ya los venimos diciendo?”, dijo en su momento Rucci, al ser consultado por los accidentes en Vaca Muerta.

El planteo que se hizo en su momento, para evitar sobrecargas laborales, es más personal por turno, mejores descansos, y un plan real de trabajo que contemple las instalaciones antes de que el operario tenga que meter mano sin saber lo que se va a encontrar.

Y hay algo más, relacionado con la renovación generacional en los yacimientos. Muchos trabajadores jóvenes llegan sin experiencia previa y con poco tiempo para formarse, y es acá donde interviene el gobierno provincial y el gremio con los planes de capacitación.

El récord del millón de barriles en Vaca Muerta

Detrás del empuje por alcanzar el millón de barriles por día en los próximos dos años, también hay un detalle que incomoda. Si no se cambia el régimen laboral, el costo puede ser más alto, según el sindicato.

Por ahora, las operadoras escuchan, pero no han dado señales de querer avanzar. Modificar el régimen no es sencillo debido a que hay que coordinar con la logística, el transporte, la hotelería, las contratistas y hasta con las reglas internas de cada firma. Pero el gremio, pareciera que no va a aflojar con ese reclamo.