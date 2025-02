"Me estoy desangrando": dramático relato de un taxista que salvó a una chica que perdió su embarazo

"El chico entró a su casa pero se demoraba mucho, en un momento sale una chica y me dice que iban a esperar que llegue la ambulancia, en ese momento les dije que lo mejor era ir, que si estaba en emergencia yo no me ponía a disposición", contó. "El chico entró a su casa pero se demoraba mucho, en un momento sale una chica y me dice que iban a esperar que llegue la ambulancia, en ese momento les dije que lo mejor era ir, que si estaba en emergencia yo no me ponía a disposición", contó.

Fue así que el taxista, quien decidió involucrarse con la urgencia de la joven, vio que la puerta estaba abierta y entró a la casa. "Se escuchaba mucho bullicio, gritos y llantos. Me asomé y vi a esta chica que estaba tratando de caminar con muchísimo dolor, le puse sus manos sobre mi cuello para que se pueda ayudar y me dijo que le dolía mucho, no podía ni caminar. En ese momento la alcé en brazos y la llevé al auto", relató el taxista.

En esta situación de emergencia, la pareja de la joven se subió al auto y se fueron rápidamente hacia el hospital Bouquet Roldán, pero a mitad de camino la joven le hizo una shockeante confesión. "Me decía de manera insistente que había perdido a su bebé y yo le decía que se quede tranquila, que ya íbamos a llegar. Yo estaba en estado de desesperación", admitió.

En medio de esos momentos de desesperación, el joven le manifestó "que ya habían perdido el bebé y que había quedado en la casa, yo no supe qué hacer, frené el auto y me dijo que el bebé ya no estaba. Entré en un estado de shock porque creí que estaba llevando a una chica para que la ayuden a tener su bebé y de repente, por cosas que yo desconozco, me entero que el bebé había quedado en la casa".

La joven de unos 18 años lo miró a los ojos y le pidió 'llevame por favor rápido al hospital que me estoy desangrando'. Fue así que siguieron viaje - no tardaron más de 5 minutos que parecieron eternos - y al llegar, a pesar de que había dado el alerta, tuvo que ir hasta la guardia para pedir ayuda y contar lo que pasaba. "A la chica se la llevan en silla de ruedas y cuando estaba por subirme al auto veo al chico quebradísimo, me acerqué, lo contuve, y en ese momento me metí a la guardia y les conté que el bebé estaba en la casa, les pedí que averigüen, que vayan a la casa y me dijeron que no podían hacer nada", indicó.

SFP Hospital Bouquet Roldan (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Alexis confesó que esta respuesta lo enfureció, porque a su entender no se estaban haciendo cargo de esa segunda situación. "Yo les dejé mis datos, el chico pasó al anterior del hospital porque estaba solo. A las 5 de la tarde ya me había ido y a las 19.30 me llaman recién de la comisaría para preguntarme dónde era el domicilio de la pareja, pero 20.30 me vuelven a llamar para hacerme la misma pregunta, yo estaba indignado, no podía creerlo", dijo y aseguró que no volvió -hasta el momento - a saber nada más sobre ellos.