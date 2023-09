Melconian: "No proponemos medidas, tenemos un plan económico para la Argentina"

- Usted dijo en su momento que hay cosas de la economía en las cuales la política no se podía entrometer para tener una economía lógica o sana, ¿Cuáles serían esas cosas?

- Jamás debí haber usado la palabra entrometer, siempre he dicho que los votos son de la política y quien manda es la política. Lo que ocurre es que la política tiene que tener un programa económico que tenga contenido, consistencia e integralidad. Y siempre, para que la gente entienda lo que estábamos hablando, dije respetar la tabla del dos, que dos por uno es dos, dos por dos es cuatro y dos por cuatro es ocho.

Carlos Melconian

- ¿Por ejemplo?

- Si uno va a la Casa Blanca pasa esto, en la Casa de Gobierno de Uruguay pasa esto, si va al Partido Comunista Chino pasa esto, si va a Rusia pasa esto, lo que no puede ocurrir es que no pase en la Argentina, entonces siempre hay cuestiones de la economía que deben respetarse. A las piñas, por ejemplo, yo creo que hoy, excepto para el ministro de Economía actual y candidato a presidente, creo que hay unanimidad en saber que Argentina tiene que ir a un balance fiscal, a un equilibrio. Porque para financiar gasto que supera la recaudación hemos apelado a deuda externa y termina mal, hemos apelado a deuda interna y termina mal, y hemos apelado a emitir moneda y termina en 150 de inflación. Bueno, eso ya lo entendió el hombre común, entonces, si no nos equilibramos y hacemos las cosas como corresponde, caemos en los extremos, la irresponsabilidad, como ocurre ahora, o la supuesta magia, que viene uno que sobre 20 puntos no puede bajar 15, y es toda una fantasía, nosotros tenemos que congeniar política y economía para hacer las cosas bien, porque si hacemos bien eso, está ganada la mitad de la batalla contra la inflación.

- En un hipotético escenario, donde Bullrich se consagre Presidenta, usted será el ministro de Economía ¿Cuáles serían las dos o tres medidas a tomar apenas asuma?

- Bueno, yo siempre, no de ahora, he dicho que para el problema que tiene la Argentina no hay dos o tres medidas, hay un programa, hay un plan, y nosotros tenemos un plan.

Nosotros no tiramos medidas al garete, de decir, vamos a hacer esto con el dólar, o vamos a hacer esto con el gasto público. A mí me corren diciéndome que lo muestre el programa, es un programa de 21 capítulos que tiene fisco, moneda, deuda, estabilización macroeconómica, que tiene reforma del Estado, dentro de la reforma del Estado hay una nueva ley de ministerios, dentro de todo eso hay una nueva sugerencia previsional, todo a mandar al Congreso el primer día. Tiene una desregulación al sector privado, nuevas relaciones laborales, un nuevo programa energético. Entonces, es un programa, no es una medida, y cada una de esas cosas tiene contenidos, y que se queden tranquilos los que me apuran con el programa, porque en diciembre se envía al Congreso. Está escrito, está la letra chica, claro, la vamos retocando, porque hasta hace 15 días atrás teníamos un escenario fiscal diferente, después del desastre que se está armando ahora.

Tenemos que volver a rearmar las cosas para el primer día. Si el ministro pone un dólar a 350 pesos, y la inflación es 11, 12 por mes, agosto, septiembre, octubre, ¿ustedes creen que el valor del dólar va a ser el mismo? No le echen la culpa al gobierno que viene, este mismo gobierno va a volver a tener que tocar el cambio.

Carlos Melconian

- ¿Se puede pensar en un solo dólar en Argentina?

- Al argentino no lo vamos a meter en ninguna cosa rara, porque otras de las cosas que están en danza y se proponen, inasibles, requieren que a la gente le tomen los depósitos, requieren primero un plan Bonex, una gran devaluación, una espantosa inflación, y no lo digo yo, lo dice supuestamente el equipo que lo va a poner en práctica.

Nosotros vamos a arrancar con lo que en la sociedad argentina ya ha instalado: Vos tenés en tus ahorros dólares, los pocos o muchos mangos que te queden, y cuando te dan tu sueldo gastás en pesos. Eso va a continuar, eso se llama economía bi monetaria, pero para la parte en pesos.

Y va a haber un nuevo régimen cambiario. Uno para el comercio y otro para otro tipo de cosas y que, con el tiempo, vamos a tratar de unificar. Yo lo llamo a esto empezar en salita Roja y terminar en Harvard, para no empezar en Harvard y terminar en salita Roja. Habitualmente los gobiernos en sus falsas promesas prometen liberar, sacar, unificar y terminan con control de cambio, nosotros vamos a ver si la eliminación del control y Harvard es creciente en la medida que pasemos de salita Roja a Azul, de Azul a Verde, lo más rápido posible.

Carlos Melconian

- ¿Cómo sería eso?

Cuando uno entra al Banco Central no es que hay 50 mil millones de dólares de reservas para liberar el mercado, ¿qué problema se podría tener en ese caso? Al que te va a venir a comprar dólares, tíraselo por la cabeza, si tenés de sobra.

Pero no pasa eso, pasa que abro el Banco Central y adentro debo 15, que es lo que me están dejando, entonces la gente tiene que entender esto: es una política radicalmente opuesta en términos de estrategia a la que planteaban los Durán Barba del 2015, que era que la gente no se entere porque le agarra miedo y es peor, nosotros acá queremos que se entere. ¿Por qué? porque si no es joda, parece que se va Papá Noel y viene el diablo.

- ¿Y la inflación?

- ¿Ahora o después?

- Ahora y después....

Ahora es esto, termina con dos dígitos mensuales y después inicialmente vamos a tener que acomodar todo el desastre, estamos en una provincia que entiende de energía, de tarifas.

Las tarifas públicas ligadas a electricidad, gas, combustible, subieron en los últimos 3 años 200 y 300%, la inflación fue 500 y hay precios de 600, esto no puede estar regulado, esta es una provincia donde digo esto y me dicen es verdad y cuando voy a otro lugar me dicen no. Entonces tenemos que equiparar todo eso antes de lanzar el programa. Mientras equiparemos eso va a haber salto de precios, no somos magos, pero si hay horizonte, gente decente, profesionalidad, y si la gente que entiende y si esto es consistente, si es elaborado, si cierra, es cuestión de que caminen para adelante.