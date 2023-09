Melconian apuntó contra Milei: "No se puede dolarizar"

El economista Carlos Melconian , eventual ministro de Economía de Juntos por el Cambio (JxC) en caso que Patricia Bullrich gane las elecciones de octubre, acusó este martes al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , de "engrupir" a los ciudadanos por prometer una dolarización que "no se puede hacer" y cuestionó al diputado ultraliberal por no exhibir "su programa y su plan" económico de Gobierno.

"Una vez más, para que te queda claro, no engrupas a la gente, no se puede dolarizar, eso es lo que acabo de decir. Decí la verdad", dijo Melconian en un video que publicó en su cuenta de la red social X (ex Twitter).