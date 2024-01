Mensaje a Nación: gobernadores patagónicos se reunirán en Villa La Angostura

Fueron dos situaciones que mostraron a los gobernadores patagónicos actuando en conjunto compatibilizando criterios y conciliando pareceres con el presidente Milei y su equipo de ministros.

Rolando Figueroa en Casa Rosada (2).jpg

Bases del entendimiento

Los mandatarios patagónicos avanzan en el modo de relacionarse con el gobierno central. Férrea defensa de los intereses de la región, pero con acabados fundamentos, políticos, técnicos y jurídicos que brinden seguridad institucional a los interlocutores del Presidente “libertario”, de manera que no corran riesgos si tienen que dar marcha atrás en alguna de las decisiones que hubieran tomado. Pareciera haber una especie de acuerdo de avanzar en las negociaciones, generando confianza mutua compatibilizando intereses sin sacar los pies del plato de “la institucionalidad”.

El entendimiento patagónico tiene en Neuquén y Río Negro como protagonistas de grandes gestas y discusiones con distintos gobiernos nacionales. Con el cuero curtido y la experiencia de años de “tire y afloje” estarán, una vez más, sentados junto al resto de los gobernadores de las provincias que integran la gran mesa de la “patria chica”.

weretilneck figueroa torres.jpg

Munidos con los informes que les proveen los equipos de profesionales que integran las Fiscalías de Estado de cada provincia, los gobernadores patagónicos se sentarán a trabajar lo que será el relanzamiento de la Liga de Gobernadores de la Región Patagonia Argentina.

El marco de institucionalidad será lo que sobrevolará el encuentro de mandatarios sureños. Se pretende mantenerse distantes de la grieta nacional y avanzar con herramientas confiables que garanticen transparencia y confianza a los inversores nacionales e internacionales que ven a la Patagonia como un “nicho de negocios” y oportunidades.

De Villa La Angostura saldría un comunicado conjunto en el que se enumerarán los puntos de coincidencia en defensa de la región y a disposición del gobierno nacional para ser evaluados en conjunto.

Los puntos centrales del documento

El rechazo a la regresión del impuesto a las ganancias, retenciones a la exportación de petróleo y gas, Ley de Pesca y la armonización de intereses en defensa del desarrollo y mayor aprovechamiento de las cuencas convencionales, no convencionales y yacimientos maduros a lo largo y ancho de toda la región; son algunos de los puntos que los equipos de asesores de los mandatarios patagónicos trabajaban en conjunto durante este último fin de semana.

El lunes se cruzarían borradores y el texto definitivo estaría listo para dar a publicidad, al termino de la cumbre de mandatarios el jueves próximo en Villa La angostura.

La agenda en Junín y Aluminé

Mientras tanto, el lunes, el gobernador se trasladará a Junín de los Andes, en donde encabezará una reunión con intendentes del sur. Visitará distintas comunidades mapuches y recorrerá las instalaciones que CORFONE tiene en la zona. Lo hará de la mano del “inoxidable” Jorge Lara, ratificado al frente de la empresa forestal provincial.

El martes será el turno de Aluminé en donde recorrerá instalaciones de CORFONE y asistirá a una reunión de afiliados “autoconvocados” del Movimiento Popular Neuquino. Desde la privada del mandatario provincial también confirmaron que “el gobernador asistirá al acto de reinicio del ciclo lectivo septiembre-mayo, a realizarse en una de las escuelitas rurales del sur de nuestra provincia”.

La agenda de Figueroa ya está ocupada con actividades por los próximos 15 días. Según indicaron sus colaboradores directos, “la semana del 21 la dedicara a estar en contacto con intendentes y vecinos de la zona norte”.

En cada una de sus reuniones de trabajo, lleva su predica sobre la necesidad de avanzar en modelos de gestiones comunales austeras y transparentes.

rolando figueroa bandera argentina

Los “apóstoles comunales” en aprietos

Lo que predica con los apóstoles comunales, se transforma en exigencia “ineludible” para el gabinete de ministros, legisladores del bloque Neuquinizate y las actuales autoridades legislativas.

La bajada de línea es tan precisa que la mayoría de los intendentes han tenido que rever la composición del plantel de empleados de planta política y producir una baja considerable en los contratos de prestación de servicios.

Al menos tres mandatarios comunales de ciudades del centro, norte y sur de la provincia confirmaron a este cronista que el seguimiento del gobernador es constante. “Nos ha advertido que cada ingreso, tarde o temprano, va a legar a su escritorio y que si comprueba abusos o despilfarro hará saber su desagrado y malestar”, indicó uno de los receptores del mensaje.

La lista de los “mal visto”

Las versiones indican que Figueroa, en persona, habría intercedido en designaciones que no eran portadores de “ficha limpia”. Algunas personas que llegaron de la mano de su postulación habrían sufrido el rigor de dichas objeciones, afectando la designación de personas a las que se les había prometido cargo en planta política con ingresos que garanticen una mejor jubilación.

Hechos como el enumerado recién, fueron los que llevaron al gobernador a redoblar la apuesta y enviar un nuevo proyecto de ley a la Legislatura provincial para “terminar definitivamente con las jubilaciones de privilegio”. Mediante la ampliación de la edad para jubilarse y la extensión en el tiempo de aportes, incluso una vez jubilados, el gobierno pretende poner en caja a una colonia de “recién llegados” que se resisten a los postulados “gardelianos”.

El proyecto ingresará para su tratamiento legislativo esta semana y podría ser tratado, en extraordinarias, antes de fin de mes.

Asuncion de Rolo FIGUEROA (45).JPG Claudio Espinoza

Emergencia sanitaria

El martes próximo, los diputados provinciales tratarán y aprobarán el proyecto de declaración de emergencia sanitaria enviado por el Ejecutivo provincial hace pocos días atrás. Será en tiempo récord porque así lo requieren las circunstancias.

Mientras tanto los proveedores del sistema de salud cruzan los dedos. Hace más de 9 meses que no ven un mango y lo que vayan cobrando de lo que se les adeuda no les va a alcanzar, siquiera, para cubrir el 40 por ciento del stock de implementos y/o medicamentos que en el otoño pasado le entregaron a la administración del ex gobernador, Omar Gutiérrez.

La deuda, declarada, es de más de 11 mil millones de pesos. Algunos mal pensados o desconfiados arriesgan que la suma podría ser superior.

regueiro martín.png

La emergencia sanitaria será el punto de partida para el comienzo de la gestión de las actuales autoridades del ministerio de Salud, pero para el gobernador Rolando Figueroa significará superar el primer “escollo” heredado del gobierno anterior.

¿Traspaso con el volante trabado?

A medida que pasan los días se afianza la idea con respecto a que el escenario descripto con crudeza por el actual ministro de Salud, Martín Regueiro, se estaría repitiendo en otras áreas de gobierno.

Entre los analistas que observan la política neuquina, crece la idea que indica que “al actual gobierno le dejaron problemas de difícil resolución para que le estallen a la brevedad. Es como si a un conductor de autos le das el auto en marcha, lo invitas a que se mueva, pero le dejas el volante trabajo”. “En la primera curva, termina volcando”, describió uno de ellos a este cronista.

La ex cartera de Desarrollo Social, es otro de los “dolores de cabeza” heredados por las huestes de Neuquinizate y que en breve podría sumar más novedades.

Ministerio-de-Desarrollo-social.jpg María Isabel Sánchez

BPN bajo auditoria y “sospechado”

En el BPN, se presentó la composición del nuevo directorio de la entidad, pero el comentario entre clientes de renombre del banco neuquino indica que “Rolo, no recibió el banco en las mejores condiciones y va a necesitar mano férrea para conducir y emprolijar”.

Las versiones indican que en los últimos 10 días fueron despedidos mas de una veintena de empleados y que habría un lote de otros tantos, cuyas conductas estarían bajo estricta observación.

Se habla de mala praxis ejecutiva pero también de ciertos abusos cometidos en una franja de empleados que “hicieron de las suyas”, comentan incluso entre los propios agentes de la entidad bancaria provincial.

bpn.jpg

A un mes de haber asumido el gobierno, los funcionarios de mayor confianza de Figueroa comienzan a desconfiar de las buenas intenciones que hubo de arte de algunos funcionarios del anterior gobierno, durante el periodo de transición.

Primer mes con muchas piedras en el camino

“Si tomamos en cuenta lo encontrado en el área de Salud y atamos cabos con lo que estamos corroborando en otras áreas de la administración provincial, tenemos que concluir en que hubo cierta malicia en el traslado de la información pero también algunos indicios nos dejan dudas sobre si, en realidad, lo que recibimos no fueron situaciones premeditadas para que los problemas fueran difíciles de resolver y afectaran la gobernabilidad de la nueva gestión”, nos comenta uno de los dirigentes ex MPN de mayor confianza del actual gobernador y férreo opositor del anterior gobierno.

A un mes de haber asumido, el camino recorrido transcurre entre lista de ñoquis ilustres y de los otros, funcionarios legislativos y legisladores que se aferran a una “devaluada” jubilación de privilegio y ministros que revisan el pasado, la herencia y se cuidan de no violar ninguna de las normas dictadas por el “gobernador itinerante”.