Mercado de la carne: ¿cuál es la proyección de los precios y la producción?

Daniel Urcia Fifra.jpg

"La sequía produjo variaciones en el ámbito productivo y es lo que determina que el próximo año vamos a tener menor oferta, stock en recomposición y precios bastantes firmes". Por la sequía hubo campos que tuvieron que mandar a faena vacas madres para sostener el rodeo. Por otro lado, la recría prácticamente desapareció. Cuando hay pasto se hace una recría de entre 6 y 9 meses, por lo que va a tomar un tiempo volver a tener ese proceso", explicó.

Ante esto, Urcia advirtió: "Eso afecta la oferta de animales en el mercado". "Como consumidores tenemos que saber que ese proceso biológico lo tenemos que atravesar para que tengamos, al cabo de uno o dos años, mejor ofertas y mejores precios".

Tras manifestar sus expectativas en torno a las lluvias del fenómeno del Niño "que viene demorado", el referente del sector cárnico sostuvo que más allá de los fenómenos naturales, es importante que la políticas económicas den previsibilidad. "En este tipo de producción la biología determina los tiempos, de un proceso de mínimo cuatro años. Así que tener seguridad jurídica y previsibilidad económica ayuda al sector. Eso determina inversiones, proyecciones de actividad, más allá del clima. Por eso vimos que las inversiones en el sector son mesuradas. Creo que el sector ganadero puede crecer mucho en todo el país, pero la pata floja viene siendo las no certezas. Me parece que son fundamental las decisiones que puede haber. En carne, a diferencia de otros productos, la especulación que puede haber prácticamente no existe. Las decisiones de venta las podes demorar una semana, pero no un mes. Tener un animal gordo en el campo es perder plata, para ya está en estado para mandarlo a faena", subrayó.

Precios Justos

Él gobierno a partir del programa "Precios Justos" estableció un acuerdo voluntario con las empresas exportadoras agrupadas en las cámaras ABC, UNICA y FIFRA para fijar el precios de algunos cortes populares en el mercado interno hasta el 15 de noviembre de 2023. La propuesta incluye asado, nalga, matambre por 1.539, 2.044 y 1.948 el kilo. El pacto también comprende vacío (2.010 pesos el kilo), falda: (1.002 pesos el kilo), paleta (1.654 pesos el kilo) y tapa de asado (1.539 por kilogramo).